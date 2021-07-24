ننشر جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال الأمن العام

استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط - بورسعيد - الدقهلية)، (السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (47) متهمًا، وبحوزتهم (22 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 11 قطعة سلاح أبيض).

ضبط (27) قضية اتجار بالمواد المخدرة.

تنفيذ (4774) حكمًا قضائيًا متنوعًا.

فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة

أسفرت الجهود عن ضبط (431) عنصرًا إجراميًا شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة – الغربية –السويس - الدقهلية – القليوبية – كفر الشيخ – المنيا – سوهاج – قنا – الشرقية –المنوفية – الأقصر – دمياط –البحر الأحمر – الإسماعيلية – بورسعيد - أسوان) وبحوزتهم (260 قطعة سلاح نارى – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من المواد المخدرة المتنوعة).

جدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق اتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (شروع فى قتل - سلاح - مخدرات- سرقة بالإكراه).

وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة: تم ضبط (920) قطعة سلاح نارى أبرزها ( 89 بندقية آلية – 143 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 44 مسدسًا – 644 فرد محلى – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – 110 خزائن – 1202 قطعة سلاح أبيض).

ضبط (1) ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلهما (2 فرد محلى – أجزاء وأدوات التصنيع).

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة

ضبط (7) تشكيلات عصابية ، ضموا (19) متهماً ، ارتكبوا (44) حادث سرقة متنوعة .

ضبط (44) قضية أحداث.

إعادة (11) مُبلغ بسرقتها.

كشف غموض (62) حادثًا متنوعًا، أبرزهم (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، لنتحال صفة) وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (83) متهماً.

فى مجال تنفيذ الأحكام

تم تنفيذ (437304) أحكام قضائية.. بإجمالى (34323) متهمًا، وذلك على النحو التالى:

(1855) حكم جناية.

(157623) حكم حبس.

(216362) حكم غرامة.

(61464) مخالفة.

فى مجال الأمن الاقتصادى

القضايا التموينية: ضبط (9724 قضية تموينية متنوعة) .. جاءت على النحو التالى:

ضبط (147) قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (20911 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم (2,822,985 جنيه).

ضبط (13) قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت (413284 لتر) لبيعها فى السوق السوداء.

ضبط (9564) قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت (1286٫019) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط (426) قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بمضبوطات وزنت (304٫403) أطنان، وكذا ضبط (95) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت (55٫554) طنًا.

قضايا التيار الكهربائى:

ضبط (69066) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (41٫908٫146) جنيه.

فى مجال قضايا التهرب الضريبى:-

ضبط (1406) قضايا فى مجال التهرب الضريبى: (ضرائب عامة - تهرب من الضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين ولجان فحص).. بمبالغ مالية بلغت (1,691,698,398) جنيهًا – قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها .. وجار فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها) .. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (2,828,970) جنيهًا.

فى مجال قضايا الأموال العامة:-

ضبط (13) قضية فى مجال مكافحة جرائم (تحويلات مالية غير مشروعة –توظيف أموال – إخلال بالتزامات تعاقدية – بطاقات إئتمان – طلب رشوة - غسل أموال – كسب غير مشروع) .. بقيمة إجمالية بلغت (50٫731٫279 جنيهًا).

قضايا النقل والمواصلات:

ضبط (1435) قضية متنوعة ، أبرزها جرائم (سرقات عامة - أموال عامة - حيازة مواد مخدرة).

قضايا المصنفات :

فى مجال ضبط قضايا المصنفات ضبط (224) قضية فى مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية .. على النحو التالى: (208) قضايا فى مجال مكافحة جرائم المصنفات ضبط خلالها: (رسيفرات – كروت فك شفرة – وحدات معالجة – سويتش – راوتر – فلتر صوت – سماعة أذن – محول كهرباء – هاتف محمول – لاب توب) ، وكذا ضبط (16) قضية فى مجال جرائم المطبوعات: ضبط خلالها عدد من (المطابع والمكتبات وبائعى الكتب والمؤلفات لحيازتهم كتبًا مقلدة ومنسوخة وبدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وبدون أرقام إيداع).

قضايا البيئة والمسطحات المائية :

ضبط (492) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - مراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة)، وكذا ضبط (973) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، (129) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف (التعدى بالردم)، (162) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، (136) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية، تأمين (609) لنش سياحى.

فى مجال الحد من انتشار فيروس (كورونا)

ضبط (6279) قضية تموينية متنوعة.

ضبط (1675) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة .. بمضبوطات بلغت (12221) أرجيلة.

غلق (5823) محلًا مخالفًا لمواعيد الغلق.

ضبط عدد (76199) شخصّا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (75902) شخص ، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال (297) شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

فى مجال مكافحة المخدرات

ضبط (1261) قضية اتجار فى المواد المخدرة، وضبط خلالها (1368) متهم.. وبحوزتهم الآتى:-

كمية من مخدر البانجو، وزنت (227٫904 كيلو جرامات).

كمية من نبات الحشيش المخدر، وزنت (135٫862 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين، وزنت (24٫558 كيلو جرام) .

كمية من مخدر الإستروكس، وزنت (15٫80 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس، وزنت (7,137 كيلو جرام).

كمية من مخدر الفودو، وزنت (1 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأفيون ، وزنت (755 جرامًا).

كمية من مخدر بذور القنب ، وزنت (3 جرامات).

عدد (20799) قرصًا مخدرًا.

عدد (182٫058) قرص مؤثر .

فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك

أسفرت الجهود عن ضبط (2) قضية بإجمالى (2) متهم .. بمضبوطات بلغت (90 كيلو جرامًا).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية

ضبط (241227) مخالفة مرورية متنوعة .. أبرزها (31528 مخالفة تجاوز السرعة المقررة ، 4934 موقف عشوائى).

فى مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية: تم رفع (346 سيارة – 15 دراجة نارية).

كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن الآتى:-

المرور على عدد (111) مدرسة ، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (222) من سائقى حافلات المدارس، وتبين إيجابية عدد (2) حالة، وفحص (242) مركبة ، وتبين مخالفة (48) سيارة لشروط الصلاحية الفنية.

تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (2711) من قائدى المركبات بالطرق، وتبين إيجابية عدد (139) سائقًا منهم.

فى مجال أمن الموانئ

ضبط (15) قضية تهريب (بضائع– مستحضرات تجميل) ، وكذا (67) قضية متنوعة من أبرزها (دخول الدائرة الجمركية - نصب).

فى مجال الأمن السياحى

ضبط (2638) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (حيازة آثار - حفر وتنقيب عن الآثار).