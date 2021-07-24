لتعويض خسارته في العيد.. تفاصيل حبس تاجر فراخ سرق وقتل سائق بالجيزة

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم السبت، بحبس تاجر دواجن 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اتهامه بقتل سائق بمنطقة نزلة الشوبك بدائرة مركز شرطة البدرشين وسرقة مبلغ مالي كان بحوزته.

وقال المتهم في اعترافاته، إن “فكرة شيطانية اختمرت في ذهنه لتنفيذ جريمة سرقة بأي ثمن نظرا لعدم الإقبال على شراء الفراخ خلال عيد الأضحى، ما دفعه لسرقة المجني عليه لتحقيق ربح غير مشروع أثناء العيد”.

التفاصيل الكاملة لكشف لغز الجريمة

تلقى رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثورعلى جثة أحد الأشخاص وبها إصابة بطلق ناري بمنطقة نزلة الشوبك بدائرة المركز، وعقب ذلك حضر "تاجر دواجن وشقيقه مقيمان بدائرة قسم شرطة الوراق" واعترفا بأن المجني عليه يعمل سائق طرفهما بسيارة ربع نقل ملك أحدهما وأن المجني عليه سائق مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق واصل إقامته محافظة أسيوط بصعيد مصر، وأضافا أنه عقب خروج المجني عليه بالسيارة لإحضار حمولة دواجن وبحوزته مبلغ مالي 34 ألف جنيه، فوجئا بغلق هاتفه وانقطاع الاتصال به، فقاما بالبحث عنه والعثور علي السيارة المشار إليها بدائرة قسم شرطة الجيزة وبتفتيشها عثر أسفل مقعدها علي فرد محلي.

وبتشكيل فريق بحث أسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الجريمة “تاجر دواجن”، مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة واصل إقامته محافظة سوهاج بصعيد مصر، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة وبالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج أمكن ضبط المتهم وبحوزته مبلغ مالي، وتم اقتياده الي ديوان المركز.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لرغبته في تحقيق مكاسب عدم بيع الفراخ بسبب عيد اللحمة فعقد العزم علي قتل المجني عليه وسرقته لعلمه بأنه يحوز مبالغ مالية نظراً لطبيعة عملهما بذات النشاط التجاري، وأنه دائم التحرك بالسيارة بمفرده، وقيامه بانتظاره واستقل السيارة برفقته لذات الوجهة وأثناء سيرهما غافلة وأطلق عيار ناري من السلاح المعثور عليه بالسيارة فأحدث إصابته التي أودت بحياته واستولي على المبلغ المالي الذي كان بحوزته وتخلى عنه بمكان العثور علي جثته، وهرب بالسيارة وتركها بمحل العثور عليها، واقر بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات جريمته وإنفاقه باقي المبلغ في سداد ديونه ومتطلباته الشخصية.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.