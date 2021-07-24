استطلاع: 23 % من التشيكيين لا يريدون تلقي لقاح كورونا

أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز أبحاث الرأي العام التشيكي أن 23 % من التشيكيين لا يريدون تلقي لقاح مضاد لكوفيد-19.



ونقل راديو براغ انترناشونال اليوم السبت عن الاستطلاع الذي أجري في يونيو الماضي أن 35 % من المشاركين قالوا إنهم سوف يقومون بتطعيم أنفسهم، فيما قال 7 % أنهم مازالوا غير متأكدين.



وقال المشاركون المتبقون في الاستطلاع إنهم تلقوا بالفعل جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.



ورغم أن ما يقرب من ربع كل المشاركين في الاستطلاع قالوا إنهم لا يريدون التطعيم، فأن عددهم تراجع مقارنة بالاستطلاعات السابقة.

ففي فبراير الماضي ، قال 33 % من السكان إنهم لن يأخذوا اللقاح، فيما تراجعت النسبة إلى 26% في مارس.

ترتيب إصابات كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.