السبت 24 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم السبت

الجنيه
الجنيه

شهدت أسعار صرف العملات اليوم السبت 24-7-2021، استقرارًا أمام الجنيه المصري خلال بداية التعاملات، وذلك بعد بعد عطلة القطاع المصرفي طوال الأسبوع الماضي.

 واستقر كل من الدولار، والدرهم، والريال، والاسترليني، بحسب أسعار العملات المعلنة من البنك المركزي عبر موقعه الرسمي.

أسعار العملات في البنك الأهلي

جاء سعر صرف الدولار عند 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، واليورو 18.42 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه الإسترليني 21.65 جنيه للشراء، و21.86 جنيه للبيع، ووصل شراء وبيع الريال السعودي أمام الجنيه المصري، جاءت عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وسجل في شركة مصر للصرافة، 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه، 18.54 جنيه للشراء، و18.67 جنيه للبيع، فيما جاءت مستويات شراء وبيع الجنيه الإسترليني أمام نظيره المصري، عند 21.67 جنيه للشراء، و21.86 جنيه للبيع.

كما استقر مستويات الريال السعودي أمام الجنيه المصري، 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وجاء تداول الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، عند مستويات 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

أسعار العملات فى البنك التجاري الدولي

بداخل البنك التجاري الدولي جاء الدولار الأمريكي عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وعرض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، عند 18.52 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع.

وأظهر تقرير المال أن البنك التجاري الدولي يقدم الجنيه الإسترليني عند 21.68 جنيه للشراء، و21.89 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي 4.16 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وجاءت ت أسعار شراء وبيع الدرهم الإماراتي أمام الجنيه، عند مستوى 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

أسعار العملات فى بنك الإسكندرية

 وصلت مستويات الدولار الأمريكي 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وجاء الجنيه الإسترليني مقابل العملة المحلية، عند 21.55 جنيه للشراء، و21.87 جنيه للبيع مقابل الجنيه المصري.

ووصلت مستويات الريال السعودي مقابل الجنيه فى بنك الإسكندرية قرب 4.11 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

أسعار العملات فى البنك العربي الإفريقي

في بداية التعاملات وصلت مستويات سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه، عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع في بداية التعاملات الصباحية.

 

وجاء اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري داخل البنك العربي الإفريقي الدولي عند 18.65 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع.

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يوليو ويونيو

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