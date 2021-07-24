تسريب امتحان الفيزياء للصف الثالث الثانوي 2021.. والتعليم تضبط الطالب

نستعرض لكم فى هذا التقرير تفاصيل تسريب امتحان الفيزياء للصف الثالث الثانوي، حيث أثيرت حالة من الجدل على منصات السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية عقب تداول امتحان الفيزياء عقب بدء اللجان بدقائق، ولكن سرعان ما توصلت وزارة التربية والتعليم لمسرب امتحان الفيزياء للصف الثالث الثانوي 2021، حيث تم تداول الامتحان على الفيس بوك وعلى الواتس اب وعلى التليجرام بعد 40 دقيقة من بدء الامتحان .

تفاصيل تسريب امتحان الفيزياء للصف الثالث الثانوي

وبحسب ما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فقد قالت أن غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأنه تم ضبط الطالب (ع.م.ا) بمحافظة الشرقية لنشره بعض من أسئلة امتحان مادة الفيزياء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وذلك بعدما قام فريق مكافحة الغش بالنجاح في التوصل وضبط الطالب المسئول عن تصوير امتحان الفيزياء ونشره على الإنترنت.

رد فعل أولياء الأمور بعد تسريب امتحان الفيزياء

وانتشرت حالة من الغضب بين أولياء الأمور بسبب التسريبات التى تتم بعد بدء اللجان مؤكدين أن هذا الأمر أصبح مزعج حيث يتم تسريب الامتحانات على الفيس بوك وعلى الواتس اب وعلى التلجرام كل يوم بين الطلاب الغشاشين.

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وخاض طلاب الثانوية العامة اليوم السبت الموافق 24 يوليو امتحان الفيزياء، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنها بصدد إصدار بيان رسمي حول ما حدث فى الامتحان وعدد الغشاشين.

وتباينت آراء طلاب الثانوية العامة حول الامتحان فقط قال البعض أن الامتحان صعب ويحتاج إلى مزيد من الوقت، بينما يقول طلاب أخرين أن الامتحان متوسط الصعوبة وجميعها من الكتاب المدرسي والمنهج، مؤكدين أنه كان يوجد بعض الأسئلة البسيطة التى تقيس مستوى الذكاء.

وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لعقد امتحان التاريخ غدا الاحد الموافق 25 يوليو الجارى لطلاب الشعبة الأدبية.