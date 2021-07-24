«حرمانه من الامتحانات عامين».. عقوبة الطالب المسؤول عن تسريب امتحان الفيزياء

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن عقوبة الطالب المسئول عن تصوير امتحان الفيزياء للثانوية العامة الشعبة العلمية حسب قانون الغش هى حرمانه من الامتحانات لمدة عامين.

وأضاف أن العقوبة تشمل إلغاء امتحان الطالب للدور الأول الحالي وحرمانه من دخول امتحان الدور الثاني للعام الدراسي الحالى، ثم حرمانه من دخول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي المقبل، 2021،2022، مع مجازاة الملاحظين.

وكانت قد أكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، أن فريق مكافحة الغش، نجح في التوصل وضبط الطالب المسئول عن تصوير امتحان الفيزياء ونشره على الإنترنت.

جاء ذلك بعد تداول صور لامتحان الفيزياء عبر مجموعات وتطبيقات السوشيال ميديا بعد 40 دقيقة من بدء لجان امتحان مادة الفيزياء للثانوية العامة الشعبة العلمية (رياضيات/علوم).

وأكدت غرفة عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة، أنها لم تستقبل حتى الآن أي شكاوى خاصة بامتحان الفيزياء الذي يعقد الآن داخل لجان الثانوية العامة .

وأضافت أنه حال وجود أي مشكلة سيتم حلها على الفور من خلال غرفة العمليات فورًا.

ويؤدي اليوم السبت، 392 ألفا و863 طالبا وطالبة من طلاب الثانوية العامة بالشعبة العلمية، امتحان مادة "الفيزياء" في 2189 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية .

وحرص الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان على متابعة سير عمليات الامتحانات في غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتواصل مع مديري المديريات التعليمية؛ للتأكيد على ضرورة تنظيم دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات ومنع تجمعات الطلاب، ومنع تكدس أولياء الأمور أمام اللجان.

ووجه نائب الوزير غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، "البابل شيت" ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وأكد حجازى أن امتحانات الثانوية العامة في سارت بشكل جيد؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل كل بدء امتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، "البابل شيت" ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.