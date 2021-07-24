السبت 24 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«اعتذار ودعاء بالشفاء واستنكار».. كيف علّق النجوم على شائعة وفاة دلال عبدالعزيز؟

دلال عبد العزيز
دلال عبد العزيز

منذ دخول الفنانة دلال عبد العزيز المستشفى، وبعد وفاة زوجها الفنان سمير غانم، بدأت الشائعات تركض خلفها، والتي كان أخرها شائعة وفاتها التي أشعلت غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمشاهير.

وفي سياق تلك الظروف، كتب الفنان حسن الرداد  عبر حسابه على موقع “تويتر”: “رجاء إحنا المصدر الوحيد لأي خبر يخص الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز، الأخبار من خلالنا فقط، رامى رضوان أو مني شخصيا”.

وكتب الإعلامي رامي رضوان:"بكل هدوء، أنا رقمي مع طوب الأرض، ومفيش رئيس تحرير ممعهوش تليفوني ومايعرفنيش شخصيا وتقريبا مفيش صحفي ممعهوش تليفوني، بأي منطق أو عقل أو إنسانية أو مهنية ينزل خبر زي ده بدون تحقق؟!، جنسه إيه ودماغه فيها إيه اللي قرر ينزل إشاعة ملعونة زي دي؟.. طب راعوا الظروف المؤلمة اللي عايشينها بقالنا شهور دلوقتي".

وتابع: "طب راعوا ضميركم، طب راعوا مهنيتكم، طب راعوا إنسانيتكم، طب راعوا أي حاجة، أنا قلت قبل كده وهقولها تاني ويا رب تحوأ المرة دي: خلوا الإنسانية والضمير الإنساني والصحفي يسبق اللهث وراء السبق واللايك والشير في كل ما يخص أرواح الناس.. وفي أي خبر".

وتضامن الفنانين مع رامي رضوان، مستنكرين الشائعات التي انطلقت، وكتبتوفاء عامر عبر حسابها الرسمي فيس بوك:"الفنانه دلال عبد العزيز بخير الحمدلله والخبر مش صحيح الحمد لله ..ادعولها."

وقالت  ميار الببلاوي: "منك لله يالي نزلت إشاعة دلال عبد العزيز قلبي اتوجع بس بقى كفاياكوا تفويل وكذب، الفنانين دول ليهم أهل وأولاد وناس بتحبهم، ليه تخضونا كده حسبنا الله ونعم الوكيل".

وتابع الفنان عمرو وهبه: “أستاذة دلال عبد العزيز بخير الحمدلله والخبر مش صحيح الحمد لله ..ادعولها”.

بينما اعتذر الفنان عمرو عبدالجليل، على كتابة منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حول وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز، وقال: "أحد الأدمن، نشر خبرا غير مؤكد قبل قليل، وأتحمل مسئولية الاعتذار للجميع.. نتمنى جميعا الشفاء العاجل للفنانة القديرة دلال عبدالعزيز".

 

 

دلال عبد العزيز الفنانة دلال عبد العزيز حالة الفنانة دلال عبد العزيز شائعة وفاة دلال عبد العزيز دلال عبد العزيز تريند

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوليو ويونيو

الأكثر قراءة

حرارة ورطوبة ورياح.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل الطقس حتى الخميس المقبل

«صحة الإسكندرية»: 37 مصابا بحادث برج العرب يتلقون العلاج في 3 مستشفيات

وفاة طالبة ثانوية عامة أثناء دخولها لجنة امتحان الفيزياء بالمنوفية

مفاجأة جديدة فى واقعة مقتل أب على يد نجله بالإسماعيلية

«التعليم» تتوصل للطالب مصور وناشر امتحان «فيزياء الثانوية»

حاولت إنقاذها.. التفاصيل الكاملة لغرق سيدة وابنتها في النيل بحلون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «1»

محمد عبدالعزيز

قراءة متأنية فى أرقام معرض الكتاب

ثروت الخرباوي

سقوط أسطورة المتأسلمين

ماجد حبته

إسرائيل فى الاتحاد الإفريقى!

جمال-أسعد

الأقباط وثورة يوليو

ثروت الخرباوي

لماذا يكره الإخوان ثورة 23 يوليو؟

د. محمد عفيفي

فى ذكرى 23 يوليو «2-2»

ماجد حبته

توترات جديدة بسيناريو قديم

صور

«عيد الشقيانين».. فئات محرومة من الإجازة واحتفالات الأضحى (صور)

فى ذكرى ثورة يوليو.. المواطنون يزورون ضريح الزعيم جمال عبدالناصر (صور)

مباراة تعادل الأهلي والبنك الأهلي في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: لقاح «فايزر» يمنع خطر كورونا وليس فعالا ضد الإصابة

تفاصيل عودة إسرائيل للاتحاد الأفريقى بعد 20 عامًا من الإطاحة بها

تسجيل 130 إصابة بكورونا فى موريتانيا