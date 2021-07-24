«اعتذار ودعاء بالشفاء واستنكار».. كيف علّق النجوم على شائعة وفاة دلال عبدالعزيز؟

منذ دخول الفنانة دلال عبد العزيز المستشفى، وبعد وفاة زوجها الفنان سمير غانم، بدأت الشائعات تركض خلفها، والتي كان أخرها شائعة وفاتها التي أشعلت غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمشاهير.

وفي سياق تلك الظروف، كتب الفنان حسن الرداد عبر حسابه على موقع “تويتر”: “رجاء إحنا المصدر الوحيد لأي خبر يخص الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز، الأخبار من خلالنا فقط، رامى رضوان أو مني شخصيا”.

وكتب الإعلامي رامي رضوان:"بكل هدوء، أنا رقمي مع طوب الأرض، ومفيش رئيس تحرير ممعهوش تليفوني ومايعرفنيش شخصيا وتقريبا مفيش صحفي ممعهوش تليفوني، بأي منطق أو عقل أو إنسانية أو مهنية ينزل خبر زي ده بدون تحقق؟!، جنسه إيه ودماغه فيها إيه اللي قرر ينزل إشاعة ملعونة زي دي؟.. طب راعوا الظروف المؤلمة اللي عايشينها بقالنا شهور دلوقتي".

وتابع: "طب راعوا ضميركم، طب راعوا مهنيتكم، طب راعوا إنسانيتكم، طب راعوا أي حاجة، أنا قلت قبل كده وهقولها تاني ويا رب تحوأ المرة دي: خلوا الإنسانية والضمير الإنساني والصحفي يسبق اللهث وراء السبق واللايك والشير في كل ما يخص أرواح الناس.. وفي أي خبر".

وتضامن الفنانين مع رامي رضوان، مستنكرين الشائعات التي انطلقت، وكتبتوفاء عامر عبر حسابها الرسمي فيس بوك:"الفنانه دلال عبد العزيز بخير الحمدلله والخبر مش صحيح الحمد لله ..ادعولها."

وقالت ميار الببلاوي: "منك لله يالي نزلت إشاعة دلال عبد العزيز قلبي اتوجع بس بقى كفاياكوا تفويل وكذب، الفنانين دول ليهم أهل وأولاد وناس بتحبهم، ليه تخضونا كده حسبنا الله ونعم الوكيل".

وتابع الفنان عمرو وهبه: “أستاذة دلال عبد العزيز بخير الحمدلله والخبر مش صحيح الحمد لله ..ادعولها”.

بينما اعتذر الفنان عمرو عبدالجليل، على كتابة منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حول وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز، وقال: "أحد الأدمن، نشر خبرا غير مؤكد قبل قليل، وأتحمل مسئولية الاعتذار للجميع.. نتمنى جميعا الشفاء العاجل للفنانة القديرة دلال عبدالعزيز".