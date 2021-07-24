السبت 24 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تداول امتحان «فيزياء الثانوية» بالسوشيال ميديا (صور)

طلاب
طلاب

تداول بعض الطلاب أسئلة امتحان مادة الفيزياء، عبر قنوات التليجرام وصفحات السوشيال ميديا، زاعمين أنه الامتحان الذي يؤديه الطلاب حاليا داخل اللجان الامتحانية.

وكان قد بدأ امتحان الفيزياء، لطلاب الثانوية العامة، الشعبة العلمية، فى العاشرة من صباح اليوم، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، على مستوى الجمهورية.

وتوجه الطلاب إلى لجانهم الامتحانية، بعد انتهاء إجراءات التفتيش المتبعة قبل السماح لهم بواسطة العصا الإلكترونية، وكذا فحص أجهزة التابلت التي يصطحبها الطلاب، والتفتيش عن الهاتف المحمول وتعقيم الطلاب قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية .

وتستأنف اليوم السبت تاسع أيام ماراثون امتحانات الثانوية العامة عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، وسط حراسة أمنية مشددة من قبل قوات الداخلية، حيث يؤدي الطلاب اليوم السبت امتحان مادة الفيزياء، ليبدأ الامتحان فى العاشرة صباحا ولمدة ٣ ساعات، دون إضافة أى وقت إضافى للطلاب .

 

امتحانات الثانوية العامة

 

ويبلغ إجمالي أعداد طلاب الثانوية العامة المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام 649 ألفا و387 طالبا وطالبة، منهم 292 ألفا و852 طالبا وطالبة في شعبة العلمي علوم و100 ألف و169 في شعبة الرياضيات و256 ألفا و366 طالبا وطالبة في الشعبة الأدبية، وأن عدد لجان امتحانات الثانوية العامة وصل إلى 2189 لجنة، منهم 1794 إلكترونية و395 ورقه.

 

تظريف أوراق أسئلة "البابل شيت"

 

على صعيد متصل، تستكمل كنترولات الثانوية العامة الرئيسية في القاهرة والإسكندرية والمنصورة وأسيوط ولجان النظام والمراقبة التابعة لها، تظريف أوراق أسئلة "البابل شيت" في المواد التي انتهى الطلاب من أداء الامتحانات بها، لتسفيرها إلى مدينة ٦ أكتوبر التعليمية لتصحيحها إلكترونيا بدون تدخل بشري بواسطة "الماسحات الضوئية"، تمهيدا لإعادتها للكنترولات لرصد نتائج التصحيح لكل طالب وترتيبها في سيديهات النتيجة النهائية.

جدير بالذكر، أن امتحانات الثانوية العامة 2021 قد انطلقت من يوم 10 يوليو الماضي ويستمر ماراثون الامتحانات حتى يوم 2 أغسطس المقبل.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

يوليو ويونيو

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