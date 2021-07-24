أول تعليق من رامى رضوان على شائعة وفاة دلال عبدالعزيز

نفى الإعلامي رامي رضوان الأخبار المتداولة عن وفاة الفنانة القديرة دلال عبدالعزيز، والتي اتنشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، مؤكدًا أنها شائعة.

ونشر الإعلامي رامي رضوان تغريدة له عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر" قال فيها: "الواحد مابيتمناش غير كل الخير للناس. بس فاض الكيل يا رب كل واحد نشر الخبر الزبالة ده يشوفه في حبايبه.. وللسادة رؤساء التحرير.. نقوا صحفيينكوا أيه القرف ده"



كانت قناة ""ON tv LIVE" نفت في خبر عاجل لها الشائعات التي ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية بشأن وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز.

ونشرت القناة منشورًا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قالت فيه: "لا صحة للأنباء المتداولة عن وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز".

وانتشرت خلال الساعات الماضية أنباء كثيرة عن وفاة الفنانة القديرة دلال عبدالعزيز بعد معاناة مع المرض، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة الماضية والأخبار المتداولة عن تدهور حالة الرئة لديها، حيث مازالت في المستشفى حتى الآن.