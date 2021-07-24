السبت 24 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

5 فوائد صحية مذهلة للشاى الأسود

الشاي الأسود
الشاي الأسود

يعتبر كوب الشاي، المشروب الرسمي لدى الكثيرين، حيث يعد الوسيلة الأنسب والأسهل لهضم وجبة ما، أو التفكير ومواصلة العمل.

وغالبًا ما نسمع عن فوائد شرب الشاي الأخضر ولكن شربه يومًا بعد يوم قد يصبح مملًا بسرعة كبيرة، فمن الفوائد التي لا يمكن إنكارها بالنسبة للشاي الأخضر، هو أنه يحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة التي يمكن أن تقضي على الجذور الحرة في الجسم، بالإضافة إلى المساعدة في إنقاص الوزن.

ولكن هناك نوعًا أخر يستحق الاهتمام؛ نظرًا لفوائده الكبيرة وهو الشاي الأسود، فعادة ما يتهم الشاي الأسود في زيادة فرص الإصابة بالكثير من المشكلات الصحية.

 وفيما يلي بعض الأشياء التي تستحق الذكر عن الشاي الأسود، وفقًا للتقرير المنشور بموقع "healthybuilderz" الطبي.

 

تحسين وظيفة القلب:

يبدو أن شرب الشاي الأسود يمكن أن يساعد في الواقع في حماية قلبك من النوبات والسكتة الدماغية، حيث تشير الدراسات إلى أن أولئك الذين يشربون حوالي 3 أكواب أو أكثر من الشاي الأسود يمكن أن يقللوا من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة تصل إلى 21٪.

 

التخلص من رائحة القدم:

تعتبر رائحة القدم من الأمور المزعجة لدى الكثيرين خاصة بفصل الصيف، ولكن يمكن للشاى الأسود أن يساهم في التخلص من هذه المشكلة المحرجة.

أرجح الاأطباء السبب في أن الشاي الأسود يمكنه بالفعل التخلص من الرائحة من قدميك بسبب حمض التانيك الموجود في الشاي، فما يفعله هو القضاء على أي بكتيريا تتسبب الرائحة الكريهة.

 

يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري:

أظهرت إحدى الدراسات التي نشرها موقع "نيتشر" العلمي، أن كبار السن في جزر البحر الأبيض المتوسط ​​كانوا أقل عرضة للإصابة بمرض السكري بسبب استهلاكهم المستمر للشاي الأسود. 

 

يقوي جهاز المناعة:

يساعد شرب الشاي الأسود في تقوية جهاز المناعة؛ لأنه يتمتع بقدرة عالية على امتصاص الأكسجين الجذري الذي يرهق من الجهاز المناعي للجسم.

 

يساعد في تخفيف التوتر:

يمكن أن يؤثر الإجهاد على أجسامنا بسبب التعرض لضغوط الحياة اليومية، ويمكن لهذا المشروب إعادة حالة الهدوء والاسترخاء إلى جسمك، وذلك  لأن الشاي الأسود يحتوي على L-theanine الذي يساعدك على الدخول في حالة من الاسترخاء والهدوء.

الصيف مرض السكر فوائد الشاى الاخضر الشاي شرب الشاي الشاي الاسود

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوليو ويونيو

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