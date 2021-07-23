احتراق 3 أتوبيسات في حريق مدرسة خاصة غرب الإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية، من إخماد حريق هائل اندلع بجراج مدرسة خاصة بمنطقة البيطاش بحي العجمي غربي المدينة، ومنعه من امتداده إلى باقي المدرسة والسيارات المتوقفة داخل الجراج.



تلقى اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق هائل داخل جراج مدرسة الأوائل الخاصة بمنطقة بيانكي البيطاش فى حى العجمى.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات الحماية المدنية، وتم السيطرة علي الحريق، وأسفر الحريق عن احتراق 3 سيارات داخل الجراج، وتمكنت قوات الحماية المدنية من منع امتداده إلى أكثر من 20 سيارة أتوبيس تابعة للمدرسة كانت داخل الجراج ومنع كارثة محققة بالمنطقة.

وتبين من الفحص والمعاينة الأولية عن احتراق 3 سيارات أتوبيس، نتيجه لوصول جسم مشتعل لاحدي السيارات داخل الجراج، ومنعت قوات الحماية المدنية النيران من الانتقال لباقي السيارات المتواجده بالجراج، تم تحرر المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات في الواقعه، وأمرت النيابة بسرعه تحريات المباحث وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب الحريق.