السبت 24 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

744 إصابة بكورونا في لبنان

كورونا في لبنان
كورونا في لبنان

سجلت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث بلبنان 744 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في ارتفاع كبير لم يسجله لبنان منذ أكثر من شهرين.

وذكرت الغرفة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء اللبناني- في تقريرها، اليوم- أن الحالات المسجلة أمس بينها 720 حالة لمقيمين و24 لوافدين، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 553 ألفا و615 حالة منذ ظهور الفيروس في البلاد العام الماضي.

وأضافت أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 7 آلاف و890 حالة، مشيرة إلى أن عدد حالات الاستشفاء بلغ 175 حالة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 535 ألفا و663 حالة.

كورونا حول العالم
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

ترتيب إصابات كورونا عالميًا 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

الصحة العالمية فيروس كورونا بيروت لبنان كورونا حول العالم

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوليو ويونيو

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