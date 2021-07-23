الجمعة 23 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تعاين مسرح العثور على جثة راقصة أجنبية بالتجمع الأول

جثة سيدة
جثة سيدة

باشرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الجمعة، التحقيقات في واقعة العثور على جثة سيدة  متوفاة داخل عقار بأحد الكمبوندات بمنطقة التجمع الأول.

وانتقل فريق من النيابة لمعاينة الجثة، وكشفت المناظرة الأولية عن أن الجثة لسيدة تبلغ من العمر 26 عامًا وتحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، وتعمل راقصة بالفنادق العائمة، وعثر على جثتها ملقاة بجوار الأسانسير بالطابق الخامس، وبفحصها تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بها.

وكلفت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة والتحفظ عليها، واستدعاء حارس العقار ومكتشفي الحادث لسماع أقوالهم للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

كما أمرت النيابة بنقل الجثة إلى مشرحة زينهم ووضعها تحت تصرفها، وقررت تشريحها لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن وتسليم الجثة للسفارة التابعة لها لإنهاء إجراءات سفر الجثمان لمسقط رأس المتوفاة.

تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغًا من الأهالى بوجود جثة داخل شقة بكمبوند بمنطقة التجمع الأول، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثرت على جثة سيدة وجارٍ تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الحادث ورجحت التحريات وجود شبهة جنائية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

جثة سيدة التجمع الاول معاينة الجثة نيابة القاهرة الجديدة المناظرة الأولية

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