«شئون الحرمين» تعلن نجاح المرحلة الثالثة والأخيرة من خطتها لموسم الحج

أعلنت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، نجاح الخطة التشغيلية لموسم حج هذا العام ١٤٤٢هـ، وانتهاء المرحلة الثالثة من تفويج حجاج بيت الله الحرام إلى الحرم المكي الشريف، لأداء طواف الوداع وتمام المناسك وسط أجواء روحانية ومنظومة خدمية متكاملة ومراعية لجميع المعايير الصحية العالمية.

ووفقًا لما ذكرته رئاسة شئون الحرمين، في بيانٍ لها مساء اليوم الجمعة، عبر موقعها الرسمي، أكد المتحدث الرسمي هاني حسني حيدر، أن الرئاسة العامة وبتوجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، نفذت الخطة التشغيلية لموسم الحج بنجاح محاورها المتضمنة تسخير جميع الإمكانات البشرية والتقنية من أجل تنظيم تفويج آمن لحجاج بيت الله الحرام، وتوفير بيئة صحية وآمنة تلبي كافة المعايير الدولية في مكافحة العدوى، وتسخير الروبوتات والذكاء الاصطناعي في عمليات التطهير والتعقيم وتوزيع مياه زمزم وإجابة السائلين في المسائل الشرعية.

كما أكد حيدر، أن رئاسة شئون الحرمين، خلال الموسم الاستثنائي، تعاضدت وتكاتفت مع الجهات المعنية لتسهيل إجراءات ومناسك الحج لضيوف الرحمن وتكثيف الإجراءات الاحترازية بما حقق بفضل الله عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف الحجاج والعاملين.

كما عملت الرئاسة من خلال مشروع قياس رضا قاصدي الحرمين الشريفين عن الخدمات المقدمة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، بهدف التحسين المستمر للمنظومة الخدمية والصحية بالمسجد الحرام، عبر ألواح مجهزة بخاصية الترميز الإلكتروني داخل المسجد الحرام وساحاته، وتوزيع الموظفين في الأماكن المخصصة للدخول والخروج للترحيب بالحجاج وتوديعهم ورصد آرائهم ومقترحاتهم عن الخدمات المقدمة لهم بالمسجد الحرام.

كما أكد أن توجيهات الرئيس العام شملت الشروع في الاستعداد للموسم القادم من خلال تحليل التقارير الواردة من الوكالات الميدانية ودراسة استطلاعات الرأي من الحجاج والمقترحات النيرة وتعزيز الإيجابيات المحققة لمضاعفة الإنجازات، ومعالجة التحديات ووضع الحلول العملية والسعي الدءوب لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بتحقيق الريادة في حين الوفادة لقاصدي الحرمين الشريفين.