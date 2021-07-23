«التضامن» تطلق حملة ترويجية لمعرض ديارنا (فيديو)

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي إطلاق معرض ديارنا في مختلف محافظات الجمهورية بهدف دعم المنتجات الحرفية واليدوية والتراثية والترويج للمنتجات المصرية.

وأكدت وزارة التضامن أنه من المقرر افتتاح المعرض يوم الأحد بمارينا في الساحل الشمالي.

ويتضمن المعرض العديد من المعروضات والمنتجات الحرفية اليدوية والتراثية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والأسر المنتجة والتي تضم المنسوجات والمفروشات الأرابيسك والاكسسوارات المنزلية والكوروشيه والنحاس والفضة والألباستر، وغيرها من المنتجات التي تتلاءم مع موسم الصيف واحتياجات المصائف والمصيفين والمنتجات الشبابية.

وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الجمعة، إن معرض ديارنا للأثاث والمنتجات اليدوية يستهدف جذب العمالة غير المنتظمة، وضمهم تحت مظلة القطاع الرسمي المنظم الذي يهدف إلى حماية كل من المواطن والدولة في آن واحد، وفقا للتوجيهات الرئاسية في هذا الشأن، حيث يعمل المعرض على تسويق منتجاتهم وتقليل اقتراضهم.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يتم التعاون مع كافة المحافظين على مستوى الجمهورية لتشجيع صغار المنتجين، في إطار برنامج "فرصة" للتأهيل لسوق العمل ودعم المشروعات متناهية الصغر، والمساعدة في تسويق المنتجات الصغيرة والحرفية، وذلك تنفيذًا لأهداف برنامج الأسر المنتجة "ديارنا" ومراكز التكوين المهني التي تقوم على تدريب صغار الصناع.

وأشارت إلى أن المعرض يقام سنوياً عدة مرات في مختلف المحافظات، منها أسيوط والأقصر والمنيا والإسكندرية وشرم الشيخ والبحر الأحمر، و المعرض السنوي في القاهرة والذي يستضيف أكبر عدد من العارضين.