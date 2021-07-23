تعرف على موعد عودة البنوك للعمل بعد عيد الأضحى

يبحث كثيرون عن موعد عودة البنوك للعمل بعد عيد الأضحى، وذلك بعد إجازة طويلة امتدت لنحو 6 أيام.



موعد عودة البنوك للعمل بعد عيد الأضحى

وتستعد كافة أجهزة ومؤسسات الدولة بما فيها القطاع المصرفى لاستئناف العمل بشكل طبيعى بداية من الأسبوع المقبل، إذ تحدد يوم الأحد الموافق 25 يوليو 2021 موعد عودة البنوك للعمل بعد عيد الأضحى، ليباشر التعامل مع الجمهور وفق المواعيد المقررة لذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، والتى تشمل عمليات الإيداع والصرف والاستعلام وإقراض وشراء شهادات استثمارية وتحويل عملات بأنواعها.



مواعيد صرف رواتب باقى الوزارات من البنوك

وكان يوم الأحد الماضى هو آخر يوم عمل قبل بداية الإجازة الرسمية الأحد الماضى، حيث انته البنوك أنذاك من صرف رواتب العاملين بالدولة والمعاشات المحولة على البنوك لملايين العملاء، ومن المقرر أن يتم السماح للمتخلفين عن صرف رواتبهم من العاملين بجميع الوزارات استئناف الصرف يومى الإثنين والثلاثاء المقبلين، على أن تصرف أى مستحقات أخرى بخلاف المرتبات للعاملين بالدولة خلال يومى 10 و11 من شهر أغسطس 2021.

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ويعود للعمل جميع البنوك بكافة فروعها على مستوى الجمهورية والبالغ عددها 38 بنك، إذ يمتلك البنك الزراعي المصري العدد الأكبر من الفروع ، يليه بنك مصر ثم البنك الأهلي المصري.

من جهتها أعلنت دار الإفتاء المصرية فى وقت سابق أن الأحد 11 / 7/ 2021 هو أول أيام شهر ذى الحجة لعام 1442 هجريًا، ووقفة عرفات يوم الإثنين، 19 يوليو 2021، وأن ‎أول أيام عيد الأضحى الثلاثاء الماضى الموافق20 من شهر يوليو الموافق يوم 10من شهر ذى الحجة 1442.