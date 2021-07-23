دراسة علمية توضح كيف يمكن التعرف على اسم الشخص من ملامح وجهه

يعتبر اختيار اسم الطفل من أول القرارات المهمة التي يتخذها الوالدان بعد معرفة خبر حمل الزوجة، ويظل ذلك الاسم علامة مدى الحياة للطفل لذلك يتطلب تفكيرا عميقا، لأنه وفقًا لإحدى الدراسات التي نشرها موقع "ديلي ميل" البريطاني، يمكن للأسماء تحديد شكل الشخص في مرحلة البلوغ.

تخمين اسم شخص غريب بشكل صحيح بناءً على صورة لوجهه:

تم إثبات ذلك من خلال تجربة مع المشاركين الفرنسيين والإسرائيليين، الذين عُرضت عليهم صور هوية عشوائية، ثم طلب منهم اختيار الاسم الحقيقي للشخص من بين 4 خيارات محددة، وفقًا لقوانين الصدفة سيخمن المشاركون بشكل صحيح حوالي 25% لأن هناك شيئا ما في وجوهنا يكشف عن أسمائنا.

خوارزمية الكمبيوتر تحدد ملامح الوجه المرتبطة بكل اسم:

ولمزيد من اختبار هذه النظرية، أجرى الباحثون تحليلا حاسوبيا لوجوه أكثر من 94000 فرد، لمعرفة ما إذا كان يمكن أيضًا مطابقة الصور مع الأسماء الصحيحة، وكان أداء الآلة أفضل من المتطوعين من البشر، حيث اختارت بشكل صحيح بمعدل 64%.

تغيير الناس مظهرهم لا شعوريًا ليتناسب مع أسمائهم

وفقًا للدراسة تعود ممارسة تغيير البنية الجسدية للفرد من أجل تماشيها مع الاسم بشكل لا إرادي، وكان هناك جماعة البيروفيين القدماء اعتاد أفراد تلك القبيلة على ربط جماجم الأطفال، من أجل تحقيق الشكل الذي تم تحديده مع مجموعتهم حسب أسماء أطفالهم.

يمكن أن تكون تصفيفة الشعر دليلًا

في أحد الاختبارات قام الباحثون بقص الوجه وجعل الناس يخمنون الأسماء بمجرد النظر إلى الشعر، وكان المستجيبون لا يزالون قادرين على الاختيار بشكل صحيح، ويعتقد الباحثون أن السبب في ذلك هو أن الشعر هو أحد أسهل الأشياء التي يمكن للناس التحكم فيها إذا كانوا يريدون تقليد مظهر معين.

أسماء التدليل تعطل تأثير الاسم

وجد الفريق أنه عندما يتعلق الأمر بالأشخاص الذين يستخدمون ألقابا حصرية أو فريدة من نوعها، مثل كلمة "شارلوت" ويكون لقبها "تشاشو"، تصبح مطابقة الاسم مع ملامح الوجه أضعف.