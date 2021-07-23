الجمعة 23 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مواطن يصطحب محافظ بني سويف لمعاينة مكان شكوى لأهالي المنطقة (صور)

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

اصطحب أحد المواطنين الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، ليعاين محل شكوى المواطن، حيث التقى المواطن بالمحافظ  عقب أداء صلاة الجمعة بمسجد بني سويف الجديدة بالمدينة العاصمة، وطلب منه أن يذهب معه ليرى أحد تقاطعات بالشارع محل الشكوى والذي يحتاج إلى رصف.

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الدكتور محمد هاني غنيم

واستوضح المحافظ من رئيس المدينة عن موقف الشارع في خطة الرصف، والذي أكد أنه تم تنفيذ توجيهاته السابقة بحصر كافة الشوارع الفرعية والجانبية التي تحتاج لإعادة رصف لإدراجها في الخطة، وأن الشارع المذكور بحي بني سويف الجديدة سيتم إدراجه بالفعل في خطة الرصف لهذا العام.

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الدكتور محمد هاني غنيم

وأثناء سيره لاحظ المحافظ سيدتين مسنتين تجلسان بالشارع وعلى الفور توجه إليهما مستفسراً منهما عن سبب جلوسهما بهذا المنظر في ظل ارتفاع درجات الحرارة وحر الشمس واستمع لظروفهما الاجتماعية ، موجهاً بإحالة الحالتين للتضامن الاجتماعي لسرعة اتخاذ ما يلزم حيالهما  من الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية وتوفير سبل العيش الكريم لهما.

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الدكتور محمد هاني غنيم

كما استوقف المحافظ عدد من المواطنين الذين تقدموا بمطالب وشكاوى وأمر مكتبه بتسجيل أرقام تليفوناتهم وحصر المطالب وعرضها عليه فور عودته لمكتبه بديوان عام المحافظة لبحثها واتخاذ ما يلزم حيال كل شكوى ومطلب.

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الدكتور محمد هاني غنيم

فيما عبر المواطنون، الذين تصادف وجودهم أثناء جولة المحافظ بالمنطقة ومصطحباً معه القيادات التنفيذية المعنية، عن سعادتهم بسعة صدر محافظ الإقليم وحرصه على الاستماع لشكواهم ، وأن تلك اللفتات الطبية وتلاحم المسؤولين مع المواطن أصبحت من صفات كل مسؤول يتخذ من الرئيس عبد الفتاح السيسي القدوة والمثل في هذا الجانب.

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الدكتور محمد هاني غنيم

وأدى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف صلاة الجمعة بمسجد بنى سويف الجديدة، يرافقه اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، اللواء وليد البيلي رئيس مركز ومدينة بني سويف وذلك وسط التزام بضوابط وزارة الأوقاف وتطبيق التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية من ارتداء الكمامات وإحضار المصلي الشخصي  والحفاظ على  التباعد الجسدي بين المصلين.

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الدكتور محمد هاني غنيم

الدكتور محمد هاني غنيم
الدكتور محمد هاني غنيم
الدكتور محمد هاني غنيم
الدكتور محمد هاني غنيم
بني سويف محافظة الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظ بني سويف القيادات التنفيذية بني سويف الجديدة اعادة رصف

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يوليو ويونيو

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