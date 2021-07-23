انعقاد بورصة لندن الدولية للسياحة نوفمبر المقبل

قال الدكتور سعيد البطوطي، المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية وعضوً مفوضية السفر الأوروبية، إنه تقرر أن يقام سوق السفرالعالمي World Travel Market WTM أو بورصة لندن للسياحة ExCeL London هذا العام كمعرض حضوري حي في مركز لندنللمعارض Exhibition Centre London (ExCeL) خلال الفترة من الاثنين 1 نوفمبر حتى الأربعاء 3 نوفمبر 2021 ووفقا لقواعد السلامةوالنظافة، مشيرا إلى أن الإدارة المنظمة أعلنت التسجيل المسبق للزوار وغير ممكن في أرض المعارض مباشرة كما كان من قبل.

ويقام ملحق افتراضي للمعرض WTM London Virtual يومي الإثنين والثلاثاء 8 و9 نوفمبر، وينصب تركيز هذه المنصة الرقميةعلى التواصل والاتصال الافتراضي بين العارضين والزوار، وسيحصل جميع العارضين في المعرض الفعلي على دخول مجاني إلى المعرض الافتراضي.



يشار إلى أن شركة Reed Exhibitions المنظمة للمعرض هي أيضا التي تقوم بتنظيم سوق السفر العربي ATM في دبي والذي نظمته أيضابشكل في مايو الماضي، بمركز دبي التجاري العالمي 2021، وهو أول حدث حضوري عالمي ضخم للسفر منذ بداية تفشي الجائحة.

ومن أبرز فعاليات اليوم الأول للمعرض هو انعقاد الجلسة الافتتاحية بعنوان «السياحة من أجل مستقبل أكثر إشراقاً».

وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: “في ذلك الوقت الي ان هذا العام أكثر من أي عام آخر،عملنا به جنباً إلى جنب مع شركائنا والجهات الراعية معاً بشكل وثيق كي نتمكن من إقامة هذا الحدث الضخم بشكل حضوري، والذيسيحدد أسلوب صناعة السفر والسياحة في الشرق الأوسط للأشهر المقبلة المتبقية من العام الجاري”.

وأضافت كورتيس قائلة: “سوف نتطلع إلى الاستفادة من أحدث الاتجاهات والفرص، بالإضافة إلى مواجهة التحديات بشكل مباشر منخلال الحلول المبتكرة بالتعاون مع الحكومات والجمعيات التجارية والمتخصصين في الصناعة والمؤثرين الذين يعملون معاً بانسجام تام”.

وتبعت: “الآن في عامه الثامن والعشرين، سيتم انعقاد النسخة الحية من معرض سوق السفر العربي 2021 تحت شعار «بزوغ فجر جديدللسفر والسياحة» بمشاركة 62 دولة يمثلها كل من: الشركات العارضة الرئيسيين والمشاركين، وتشمل أبرز الدول المشاركة كلاً من: الإمارات العربيةالمتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين وألمانيا وقبرص وتركيا ومصر والأردن وإيطاليا وإسرائيل واليونان والهند وإندونيسيا وماليزياوكوريا الجنوبية وجزر المالديف والفلبين وتايلاند والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما يؤكد أهمية وقوة الحدث من جهة وانتشارهوشعبيته الدولية من جهة أخرى”.