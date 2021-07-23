الجمعة 23 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التشييد والتعدين يتصدران.. خريطة الأجور 2021 بعد زيادتها 22%

خريطة الأجور
خريطة الأجور

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تزايد إنفاق الدولة على الأجور فى موازنة العام الماضى والتى احتلت المرتبة الثانية فى هيكل مصروفات الدولة بنسبة 22.3%، بعدما ارتفعت لـ  237.5 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2020-2021 مقابل 216.7 مليار جنيه.

وأوضح جهاز الإحصاء، أن مستويات الأجور فى مختلف الأنشطة الاقتصادية شهدت تحسن ملحوظ وفى مقدمتها نشاط التشييد والبناء حيث ارتفع متوسط الأجر الشهرى من 3276 جنيه خلال الربع الأول من 2020 لـ 4749 جنيه خلال الربع الأول من 2021، ونشاط التعدين واستغلال المحاجر من 2835 جنيه لـ 3945 جنيه، الوساطة المالية والتأمين من 3807 جنيه لـ 3918 جنيه.

وأضاف جهاز الإحصاء، أن متوسط الأجر الشهرى للعاملين بنشاط النقل والتخزين ارتفع لـ 3636 جنيه خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 3180 جنيه خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، وارتفع متوسط الأجر الشهرى للعاملين العقارات والتأجير لـ3936 جنيه خلال الربع الأول من 2021 مقابل 2697 جنيه خلال الربع المناظر من العام السابق، وخدمات الغذاء والإقامة لـ 3501 جنيه خلال الربع الأول من 2021 مقابل 2598 جنيه خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، الأنشطة العلمية والتقنية المتخصصة لـ 3165 جنيه خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 3036 جنيه خلال الربع المناظر من العام السابق.

كما ارتفع متوسط الأجر الشهرى للعاملين بنشاط الصحة وأنشطة العمل الاجتماعى لـ2781جنيه خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 2319 جنيه خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، والعاملين بنشاط التعليم لـ2631جنيه خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 2478 جنيه خلال الربع المناظر من العام السابق، وخدمات أفراد الخدمة المنزلية الخاصة للأسر لـ 2301 جنيه خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 2229 جنيه خلال الربع المناظر من العام السابق.

وفى المقابل، تراجعت متوسطات أجور العاملين بنشاط المنظمات والهيئات الدولية والسفارات لـ 4461 جنيه خلال الربع الأول من 2021 مقابل 6024جنيه خلال الربع المناظر من العام السابق، وإمدادات الكهرباء لـ 3462 جنيه خلال الربع الأول من 2021 مقابل 3591 جنيه خلال الربع المناظر من العام السابق.

الاحصاء أجور انشطة اقتصادية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التعدين التشييد والبناء

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يوليو ويونيو

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