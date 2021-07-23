الجمعة 23 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حقيقة إعلان النتيجة النهائية لامتحان كل مادة بالثانوية العامة على حدة

الثانوية العامة
الثانوية العامة

نفى المركز الاعلامي لرئاسة الوزراء، صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إعلان النتيجة النهائية لامتحان كل مادة من مواد شهادة الثانوية العامة لعام 2020/2021 على حدة بعد أسبوع من تاريخ انعقادها.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان اليوم انه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإعلان النتيجة النهائية لامتحان كل مادة من مواد شهادة الثانوية العامة لعام 2020/2021 على حدة بعد أسبوع من تاريخ انعقادها، مُوضحةً أنه من المقرر إعلان نتيجة شهادة الثانوية العامة مجمعة كالمعتاد عن كل المواد خلال 10 أيام بحد أقصى من تاريخ انتهاء الامتحانات المقررة في 2 أغسطس المقبل، مُشيرةً إلى أنه سيتم تصحيح امتحانات شهادة الثانوية العامة بشكل إلكتروني من خلال الماسح الضوئي الذي سيحدد الإجابة الصحيحة لكل جزئية من جزئيات ورقة الإجابة مع منح الدرجات، وذلك لضمان حق الطالب بشكل عادل.
وفي سياق متصل، يتم تطبيق طرق جديدة لتصحيح امتحانات الثانوية العامة 2020/ 2021، لضمان تحقيق الشفافية والمساواة بين الطلاب، حيث سيتم تصحيح أوراق "البابل شيت" بشكل إلكتروني من خلال الماسح الضوئي في المركز القومي للامتحانات والكنترولات، وسيتم مراجعة أوراق إجابات طلاب الثانوية العامة قبل تصحيحها إلكترونياً، من خلال فرزها بعد تجميعها من الطلاب عن طريق المراقبين، ومن ثم نقلها إلى مكان مؤمن داخل الكنترولات.

على أن يتم فرزها يدوياً لاكتشاف الورقة التي بها أكثر من إجابة على سؤال واحد، أو الورقة التي بها تمزيق ولا يستطيع الماسح الضوئي قراءتها، أو الورقة التي ينقصها بعض البيانات ولم يدونها الطالب، وذلك لضمان تصحيح ورقة الإجابة دون أي مشكلات، على أن يتم تصحيح كراسة الإجابة بها اسم الطالب دون نزع الاسم ورقم الجلوس من كراسة "البابل شيت"، ووضع ورقة "البابل شيت" بأكملها على جهاز الماسح الضوئي، والذي سيحدد الإجابة الصحيحة لكل جزئية من جزئيات ورقة الإجابة مع منح الدرجات، بما يضمن حق الطلاب بشكل عادل.

شائعات نفي شائعة المركز الاعلامي لرئاسة الوزراء الثانوية العامة نتيجه الثانويه العامه

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوليو ويونيو

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يلتقى أسرة فى العلمين الجديدة: «الإيدين الشقيانة دى فيها البركة» (فيديو)

«البترول»: رفع سعر البنزين 25 قرشا وتثبيت سعر السولار

جدول ترتيب الدورى الممتاز بعد تعادل الأهلى أمام البنك الأهلى

تأكيدًا لـ«الدستور».. لجنة التسعير التلقائي تكشف أسباب زيادة أسعار البنزين

حقيقة إعلان النتيجة النهائية لامتحان كل مادة بالثانوية العامة على حدة

السيدة انتصار السيسى: ثورة يوليو ستظل محفورة فى وجدان الشعب المصرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

الأقباط وثورة يوليو

ثروت الخرباوي

لماذا يكره الإخوان ثورة 23 يوليو؟

د. محمد عفيفي

فى ذكرى 23 يوليو «2-2»

ماجد حبته

توترات جديدة بسيناريو قديم

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

ابنة أبي

محمد فوزي

عن الملء الثاني للسد الإثيوبي

د هند جاد

نساء كاملات وأنصاف رجال

أسماء محفوظ

رفقًا بطلبة الثانوية العامة

صور

مباراة تعادل الأهلي والبنك الأهلي في الدوري

مباراة الأهلى والبنك الأهلى.. هدف أفشة فى الشوط الثانى

الشوط الأول.. البنك الأهلى يقيم ممرًّا شرفيًّا لأبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل عودة إسرائيل للاتحاد الأفريقى بعد 20 عامًا من الإطاحة بها

تسجيل 130 إصابة بكورونا فى موريتانيا

1336 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل