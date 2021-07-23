وزير الزراعة يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة يوليو

هنأ السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، الرئيس عبدالفتاح السيسي بالذكرى التاسعة والستين لثورة يوليو المجيدة.

وقال وزير الزراعة إن ثورة يوليو قضت على الرأسمالية والإقطاع وجعلت الفلاح مالكا للأرض بعد أن كان أجيرا أو مستأجرا، حيث صدر قرار الثورة المصرية بتوزيع أراضي الأثرياء على فقراء الفلاحين والتي أطلق عليها أراضي الإصلاح الزراعي بقانون 178 لعام 1952.

وأضاف أن قانون الإصلاح الزراعي يعد من أهم مكتسبات الثورة، والذي صدر بعد قيامها بشهرين فقط في سبتمبر 1952 وبموجبه تم توزيع الأراضي على الفلاحين.

وأوضح القصير أن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية بالإسراع في تقنين أوضاع المنتفعين من الإصلاح الزراعي، وأيضا إنهاء إجراءات تخصيص الأراضي للنفع العام، وكذلك أراضي الإصلاح الزراعي غير المستغلة داخل الحيز العمراني يتم تخصيصها للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تم حتى الآن تخصيص 55 قطعة بكافة محافظات الجمهورية.

من جانبه، قال الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إن الهيئة استطاعت إنجاز 3850 عقدا ابتدائيا متوقفا منذ عدة عقود، بجانب إنهاء إجراءات وتسليم العقود النهائية لأصحابها بعد توثيقها في الشهر العقاري، بالإضافة إلى موافقات الهيئة على تخصيص أراضي لمشروعات النفع العام من مدارس ومستشفيات ومحطات صرف صحي ووحدات صحية ومكاتب بريد ومراكز شباب وكافة متطلبات المجتمع من مشروعات النفع العام، كما قامت الهيئة بالموافقة علي تقنين أراضي لواضعي اليد طبقا للقانون 182 لسنة 2018 ل 429 طلبا.

وأضاف أن الهيئة حققت إيرادات لخزانة الدولة خلال العام المالي 2020/ 2021 حوالي 1.5 مليار جنيه، كما قامت بإنهاء كافة الموضوعات المعلقة بتداخل أراضي الإصلاح الزراعى مع ارأضي الأوقاف.

وأوضح الفولي أنه بعد تملك الأراضي وتأجيرها للفلاحين كان ومازال للهيئة دورا في تقديم الخدمات الزراعية مثل توفير التقاوي والأسمدة والمبيدات والميكنة الزراعية ومصادر الري من خلال جمعيات التعاون للاصلاح الزراعي المنتشرة في كل قرى مصر.. مؤكدا أن الهيئة مازالت تقوم بتقنين وضع واضعي اليد للأراضي التي تحت ولايتها طبقا للقوانين المنظمة لذلك.

