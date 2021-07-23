الجمعة 23 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مدير CIA: شعرى شاب خلال خدمتى كسفير لدى روسيا

ويليام بيرنز
ويليام بيرنز

قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "CIA"، ويليام بيرنز، إن شعره شاب خلال خدمته كسفير لبلاده لدى روسيا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، قال بيرنز البالغ 65 عاما من عمره، في حديث لإذاعة "NPR" الخميس، ردا على سؤال حول ما إذا انخفض عدد "الهجمات الإلكترونية المنفذة من أراضي روسيا" بعد القمة الأمريكية الروسية يوم 16 يونيو في جنيف: "حسب خبرتي في التعامل مع (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين، ومعظم شعري شاب خلال خدمتي في روسيا و التعامل معها في عهد بوتين، فإنه لا يخجل من السيطرة على الأشياء التي تحدث في أراضيه أو منها".

وأضاف بيرنز الذي تولى منصب السفير الأمريكي لدى روسيا خلال الفترة من 2005 حتى 2008، أنه يجب انتظار وقت معين "قبل التوصل إلى استنتاجات بشأن مدى انخفاض عدد الهجمات الإلكترونية من روسيا".

وسبق أن كذبت السلطات الروسية مرارا الاتهامات الموجهة إليها من قبل الولايات المتحدة وحلفائها بالوقوف وراء هجمات سيبرانية عليها.

وأعلن بوتين عقب قمته مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنهما توصلا إلى اتفاق لبدء المشاورات حول قضية الهجمات السيبرانية.

وقال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، ويليام بيرنز، إن كوريا الشمالية ستواصل تطوير قدراتها النووية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، أضاف في مقابلة مع الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية: "ليس هناك شك في ذلك، أعني أنهم وسعوا بشكل مطرد برامجهم الصاروخية والنووية على مدى السنوات الماضية"، لافتا إلى أن بيونغ يانغ "تمثل تهديدا أمنيا".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أفادت في فبراير المنصرم بأن برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية الباليستية تمثل أولوية قصوى بالنسبة لواشنطن التي لا تزال ملتزمة بنزع السلاح النووي.

روسيا روسي خلال مدير شعر روس

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يوليو ويونيو

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