الجمعة 23 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أيام زمان

«الباشا شرب الويسكي في حذائها».. أسرار من حياة الفنانة ميمي شكيب

ميمي شكيب
ميمي شكيب

كان والدها شركسيا من كبار الضباط، وأمها تركية، وولدت في حلوان في عام لا تذكره ولا تحب ذكره.

هي الفنانة الشهيرة ميمي شكيب، والتي أجرت حوارا مع مجلة الشبكة ذكرت فيه أنها وجدت نفسها شقيقة لإثني عشر أخا وأخت، وعندما بلغت الرابعة ذهبت إلى المدرسة ولم تكن تخرج من المدرسة إلا يوما واحدا في الاسبوع.

لم تكن شكيب تعرف حرفَا واحدًا في اللغة العربية، ومع أن والدتها كانت تتحدث سبع لغات كاملة، لكن اللغة العربية لم تكن من بين هذه السبع لغات.

وفي سن الثالثة عشرة رجعت ميمي شكيب للبيت فوجدت أن هناك زغاريد وشربات يوزع على معازيم ووجدت رجلًا أفنديًا وشيخًا وقالوا لها ألف مبروك.. اليوم عقد قرانك.

كان زوج ميمي شكيب في الخامسة والثلاثين، ولم تدر ماذا تفعل فرضخت وتزوجت، ومضت ثلاثة شهور، كان زوجها يعاملها كطفلة وهي سجينة في بيتها، وكانت بينهما هوة سحيقة تفصل بينهما في التفكير والتصرفات وغيرها، فتركها زوجها فجأة واختفي وعلمت بعد ذلك أنه تزوج بأخرى، وفي بطنها يتكون ابنهما.

وأصبحت شكيب وحيدة فراحت تقرأ الروايات الفرنسية وعرفت من الروايات ما معنى المسرح وعرفت أن هناك سينما وأن هناك فنا يدعى التمثيل.

لم تكن شكيب رأت في حياتها مسرحًا أو سينما أو ممثل أو أي فيلم، وجاء الانفجار.

في يوم من أيام عام 1932 قررت شكيب ان تعمل بالتمثيل، وساعدها على هذا القرار معرفتها لعمر وصفي والذي قال عنها أنها تصلح للتمثيل، وكونت شكيب فرقة تمثيلية عمل فيها معها زكي رستم وأحمد علام وراحت تقدم روايات الدراما.

كانت أول رواية تمثلها شكيب هي رواية"الممثلة فيوليت" وكانت باللغة العربية الفصحى، ونجحت شكيب في أن تقوم بدورها خير قيام.

وفي عام 1935 دعيت شكيب للعمل في الفرقة القومية، ولكنها اختنقت بسبب أنها تملك فرقة كاملة فكيف تتركها لتعمل في الفرقة القومية، فتركت الفرقة وعادت مرة أخرى لفرقتها، لتبدأ بعدها سلسلة من النجاحات والشهرة.

الباشا شرب الويسكي في حذائي

تكمل ميمي في حوارها لمجلة الشبكة: "اكان هناك محمد باشا والذي كان يراسلني من باريس، استدرجتني عباراته للرد عليه مع أنني لا أكتب الخطابات أبدًا، وحدث أنني وقعت له الخطاب باسم"ميمي" بدلًا من أمينة، كان أول خطاب أرسله إلى رجل في حياتي، وكان اسمي الفني بعد ذلك والذي عرفت به ميمي شكيب.

وتضيف: "قررت عمل صالون ثقافي يجمع الباشاوات كلهم، وبالفعل أخذت شقة بشارع الشريفين فانتقلنا إليها ووسعت رقعة الصالون ليحتل غرفة الطعام، وتدفق الباشاوات بكرم ووقار، ودلالة الكرم كان كل من يأتي يسبقه صندوق ويسكي، وكانت المناقشات تحتدم حول الأمور السياسية، وإمعانا في التضليل كانوا يقومون بركن سياراتهم بعيدًا عن بيتي بشارعين حتى لا ينتبه الصحفيون".

تواصل ميمي: "كانت جلساتهم توفر لي لعب القمار الذي أحبه، وجاء محمد باشا من باريس، والتقينا عند أبلة "نونا"، وكان الحنين يستبد به فيشرب الويسكي في حذائي، وسألني: "هل يمكن أن أنضم إلى صالونكم؟"، فقلت بعفوية وبدون تفكير: "طبعًا لأ"، فقال ولماذا؟، فقلت: "لأنك لست قدرهم"، فحدق في وجهي يختبر إن كنت أمزح أو أعني ما أقول، فانسحب بدون أن يقول كلمة، انسحب وهو يحمل معه جرح كرامته، وعاتبتني أبلة نونا بقسوة، فقلت لها إن الذي أعنيه أنه ليس قدرهم في السن فكلهم كبار، فقالت لي: "ولماذا لم تشرحي له هذا؟"، فقلت: "لأنه لم يطلب شرحًا"، وبمكابرة من تأخذها العزة قلت: "ثم من يظن نفسه لكي ينصرف دون كلمة؟".

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