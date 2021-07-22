«الروبى» يتفقد قرية المحامين بالروضة.. ويؤكد: ستكون جاهزة خلال فترة وجيزة

توجه المحامي عبد الحفيظ الروبي، عضو مجلس إدارة نقابة المحامين، اليوم الخميس إلى قرية المحامين بالروضة، في الساحل الشمالي، لتفقد سير العمل بعملية تطويرها.

وقال الروبي، إن العمل يجري على قدم وساق بشقق الساحل قرية الروضة لتكون جاهزة لاستقبال المحامين وأسرهم خلال فترة وجيزة، وذلك وفق توجيهات النقيب العام رجائي عطية.

فيما قال عضو مجلس نقابة المحامين صلاح سليمان، إن الاشتراك بوثائق التأمين على الحوادث الشخصية من الشركة المتعاقد معها والمعلن عنها في وقت سابق متاح حتى نهاية شهر يوليو الجاري.

وأوضح «سليمان»، في بيان له، أن الاشتراك يتم من خلال سحب الاستمارة المعدة لذلك من النقابة العامة أو النقابات الفرعية، وتسديد مبلغ الاشتراك لدى موظفي التحصيل بنادي المحامين النهري بالمعادي، وكل النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.

وذكر مقرر لجنة التطوير والميكنة والتحول الرقمي، أن مدة التأمين عام واحد اعتبارًا من تاريخ بداية التأمين، مشيرًا إلى أن هناك بديلين الأول: إجمالي القسط السنوي للشخص الواحد 80 جنيهًا ومبلغ التأمين مائة ألف جنيه، والثاني: إجمالي القسط السنوي 160 جنيهًا ومبلغ التأمين مائتي ألف جنيه.

ونوه «سليمان»، إلى أن المحامين المشتركين يتسلمون وثيقة التأمين خلال أسبوع من سداد مبلغ القسط السنوي كما هو موضح سابقًا، مؤكدًا أن هذا العرض تاريخي يصب في صالح السادة المحامين، وذلك في إطار خطة مجلس النقابة بقيادة النقيب العام رجائي عطية لتقديم خدمات جادة تحقق صالح الجمعية العمومية.

وسبق أن وجه نقيب المحامين رجائي عطية، عدة رسائل للجمعية العمومية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأكد نقيب المحامين، أنه لم تعد تطلب للمعاش أدلة اشتغال عن سنوات الاشتغال الثابتة بالملف ما دام في جدول المشتغلين.

وذكر أن الإصلاح يكون بوعي وتدرج لا بافتراض فساد الكل وفصل جميع الموظفين والحكم على النقابة بتعويضات هائلة، مؤكدًا أن هناك موظفين بالنقابة قائمون بعملهم على خير وجه ومن يثبت تقصيره أو انحرافه ينحى فورًا.

وأضاف: "اللهم احمنا والنقابة من الشائعات المغرضة ومن الفتن والأكاذيب"، متابعًا: "يا ليت أصحاب الشائعات وهواة الظهور يتركوننا نؤدي عملنا".