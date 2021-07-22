الخميس 22 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بالأسماء.. مصرع وإصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالطريق الزراعى فى البحيرة

حادث انقلاب سيارة
حادث انقلاب سيارة

لقي شخص في العقد الثالث من العمر مصرعه، بينما أصيب 8 أشخاص آخرين بإصابات متفرقة فى أنحاء الجسم، اليوم الخميس، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الزراعي بمركز أبوحمص بمحافظة البحيرة، تم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتي بمستشفى، أبو حمص العام  تحت تصرف النيابة العامة.

 

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوحمص، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، بالطريق الزراعى الأسكندرية - القاهرة أمام محطة وقود، مما نتجت عنه وفاة شخص وإصابة 8 آخرين بإصابات متفرقة فى أنحاء الجسم.

 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبوحمص لمكان الواقعة وبالفحص تبين إصابة كل من: أحمد وحيد حماد، 21 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، كريم شحات الديب، 24 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، على محمود البسومي، 20 عاما، اشتباه كسر بالساق اليسرى، عوض كرم حرفوش، 20 عاما، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، أحمد توفيق طعيمة، 32 عاما، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، خالد محمد مبروك، 21 عاما، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، لؤي حمدى أحمد، 22 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، حسام محمد علي، 18 عاما، جروح متعددة بالجسم وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم والجميع مقيوين بقرية ابيوقا التابعة لدائرة مركز شرطة كوم حمادة.

 

وتم نقل المصابين لمستشفى دمنهور التعليمي، وجار عمل الإسعافات الأولية والأشعة والفحوصات الطبية اللازمة، بينما توفي على حمدى عبد السلام، 25 عاما، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتي بمستشفى أبوحمص المركزى، تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق لاستخراج تصريح الدفن.

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