الخميس 22 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الهند: متغير «دلتا» هو السائد بين حالات الإصابة بفيروس كورونا

كورونا في الهند
كورونا في الهند

أعلن تحالف من الهيئات الحكومية الصحية في الهند أن السلالة الهندية المتحورة من الفيروس، والتي تعرف باسم (متغير دلتا) هي السلالة المهيمنة على الحالات الجديدة بين إصابات فيروس "كورونا" في جميع أنحاء البلاد.

وأكد التحالف الطبي، المشارك في تحديد التسلسل الجينومي لفيروس "كورونا"- في تقرير أوردته صحيفة (ذي هيندو) اليوم الخميس، عبر موقعها الإلكتروني- أنه لا يتوفر حاليًا أي دليل على وجود أي سلالة فرعية جديدة من متغير (دلتا) تثير قلقًا أكثر منه.

وأوضح التقرير أنه لا يزال (متغير دلتا) هو السلالة المهيمنة على الحالات الجديدة عبر جميع أنحاء الهند في العينات الحديثة، مؤكدًا أنه انتشر بشكل كبير في عدة دول وأدى إلى ارتفاع كبير في الحالات والوفيات، كما أن الخطر أيضاً يكمن وراء سرعة انتشاره، وأنه يصيب الشباب بشكل أكبر من السلالات الأخرى للفيروس التاجي.

وأضاف أيضَا أن دراسة أجراها المجلس الهندي للبحوث الطبية أكدت أن معظم الحالات السريرية التي حصلت على اللقاح وأصيبت بالمرض ثُبتت إصابتها بـ (متغير دلتا)، ولكن 9.8% فقط من هذه الحالات كانت تتطلب دخول المستشفى، في حين وُجد أن الوفيات كانت محدودة بنسبة بلغت 0.4%.

كما تشير البيانات إلى أن حالات الإصابة بـ (دلتا) تزداد بشكل مرتفع وسريع للغاية مقارنة بمتغير (ألفا) وهو السلالة البريطانية من فيروس "كورونا"، والذي ينخفض معدل الإصابة به جدا في الهند، كما ينخفض، بالمقارنة مع (دلتا)، على مستوى العالم، بحسب التقرير.

وشدد التقرير أيضًا على أن "تدابير الصحة العامة للحد من انتقال العدوى والتلقيح تظل بالغة الأهمية"، مُضيفًا أنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالات من نوع لامدا في البلاد حتى الآن.

توصيات الصحة العالمية لسلالة "دلتا"

أوصت منظمة الصحة العالمية باتخاذ بعض الاحتياطات لتجنب الإصابة بكورونا، حيث تعاملت الحكومات والمجتمعات والأفراد مع الوباء بجميع الطرق، وعلى رأسها الحجر الصحي وزيادة نسبة الوعي بشأن النظافة الشخصية، واتباع ما يمكن من سبل الوقاية للحد من انتشار الفيروس والسيطرة عليه.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تقريرا عن انتشار سلالة جديدة من وباء كورونا، في دولة بريطانيا ودولة الهند، فضلا عن أنها تنتشر بسرعة أكبر من السلالة الأصلية للفيروس.

سلالة فيروس كورونا المستجد المتحورة التي تسمى "دلتا" هى الأكثر شيوعًا في الموجة الرابعة في العالم ويرتبط بها العديد من الأعراض الجديدة بجانب الاعراض القديمة الاكثر شيوعا.

نيو دلهي كورونا متغير دلتا الهند السلالة الهندية

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوليو ويونيو

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