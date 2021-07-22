الخميس 22 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا أشعياء يترأس احتفالات الكنيسة بعيد القديسين كرياكوس ويوليطة

الانبا اشعياء
الانبا اشعياء

احتفلت إيبارشية طهطا وجهينة بعشية عيد استشهاد القديسين كيرياكوس ويوليطه أمه، الذي تحتفل به الكنيسة القبطية اليوم. 

وصلى نيافة الأنبا إشعياء، مطران الإيبارشية، صلوات عشية العيد وشاركه نيافة الأنبا أولوجيوس، أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بسوهاج، وفي نهاية الصلوات تم تطييب رفات الشهيدين.

والقديسة يوليطه وابنها كيرياكوس من شهداء القرن الرابع، وهما ينتميان لمدينة أيقونية بمقاطعة آسيا الصغرى، واستشهد "كيرياكوس" الطفل بعمر ثلاث سنوات بعد أن شهد للمسيح أمام الوالي إسكندروس في مدينة طرسوس ولحقت به أمه في نفس اليوم.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم ، بذكرى استشهاد القديس كرياكوس وأمه يوليطة.

وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، إن في مثل هذا اليوم استشهد القديس قرياقوس ويوليطة أمه . عندما كان عمر قرياقوس ثلاث سنوات، بارحت أمه أيقونية موطنها ومعها ولدها إلى طرسوس هربا من الوالي الذي كان يعذب المسيحيين ولكنها وجدته هناك فسعوا بها لديه فاستحضرها وعرض عليها عبادة الأوثان فقالت له "أن قولك هذا لا يقبله طفل ابن ثلاث سنوات" فقال لها "نسأل طفلك هذا" فأنطق الله الطفل وصاح قائلا "أن معبوداتك حجارة وأخشاب صنعة الأيدي وليس إله إلا سيدي يسوع المسيح"، فاندهش الحاضرون وافتضح الوالي ولذلك عذبه عذابا يفوق سنه وعذب أمه أيضا بأنواع كثيرة وكان الرب يقيمهما سالمين وشاهد ذلك أناس كثيرون فآمنوا بالسيد المسيح ونالوا إكليل الشهادة . وأخيرًا أمر الوالي بقطع رأسيهما ونالا إكليل الحياة.

والجدير بالذكر أن الكنائس المختلفة تستعد حاليًا للاحتفال بفترة صوم السيدة العذراء في أغسطس المقبل، وهو أحد أصوام الكنيسة من الدرجة الثانية التي يسمح خلالها بتناول الأسماك والمأكولات البحرية عموما.

كرياكوس ويوليطة كنيسة كرياكوس ويوليطة الأنبا إشعياء الأنبا إشعياء مطران طهطا وجهينة

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يوليو ويونيو

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