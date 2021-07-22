الخميس 22 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

شواطئ الإسكندرية تغلق أبوابها في ثالث أيام عيد الأضحى

إغلاق بوابات الشواطىء
إغلاق بوابات الشواطىء بالإسكندرية

أكد اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أنه تم إغلاق بوابات الشواطئ لوصول نسب الإشغال بها إلى 100%  في ثالث أيام عيد الأضحى.

FB_IMG_1626959710781
إغلاق بوابات الشواطىء بالإسكندرية

واعلنت الإدارة في بيان لها منذ قليل، أنه نظرًا لوصول نسب إشغال الشواطئ إلى 100%،  منذ العاشرة صباحًا، تناشد الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، الرواد بمنع التزاحم والتجمع أمام بوابات الشواطئ التي أعلنت إغلاقها وتؤكد أننا لن نسمح بدخول المواطنين بالتجاوز لنسبة الإشغال المقررة.

FB_IMG_1626959707969
إغلاق بوابات الشواطىء بالإسكندرية

وشهدت شواطئ الإسكندرية، منذ صباح اليوم الخميس، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، إقبالًا كثيفًا من أهالي الإسكندرية وزائريها على شواطئ المحافظة.

FB_IMG_1626958717888
إغلاق بوابات الشواطىء بالإسكندرية

وأوضح اللواء جمال رشاد رئيس سياحة ومصايف الإسكندرية، أن نسب الإسعاف ارتفعت منذ اليوم الثاني لعيد الأضحى المبارك حيث حققت نسب إقبال وإشغال عالية وصلت إلي 100٪، بعد أن شهدت أولى أيام العيد  انخفاضًا ملحوظًا حيث وصلت إلي 50٪، مؤكدًا على استمرار الحملات الرقابية والتأكد من أمن وأمان الشواطئ وتوفير أفضل الخدمات للرواد.

وأكد «رشاد» على مواصلة الحملات المفاجئة  علي طول الكورنيش خلال  أيام العيد، بالإضافة إلى تواجد لجان المرور لمفتشي ومراقبي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بصفة مستمرة علي مدار اليوم.

FB_IMG_1626959705240
إغلاق بوابات الشواطىء بالإسكندرية

وأوضح انه تم تكثيف تواجد المفتشين والمراقبين علي الشواطئ. لافتاً إلى ضرورة تعاون رواد الشواطئ والإبلاغ عن أية مخالفات فور حدوثها، والإلتزام بمواعيد نزول البحر، ومتابعة نسب إشغال الشواطئ علي الموقع الإلكتروني قبل النزول إلى الشواطئ لتجنب الإزدحام.

ومن جانبه أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية علي استمرار تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية خلال أيام عيد الأضحى المبارك من قبل الإدارة المركزية للسياحة والمصايف علي جميع شواطئ الإسكندرية البالغ عددها 66 شاطئ من أبوقير شرقًا حتي سيدي كرير غربًا، وذلك للتأكد من الإلتزام الكامل بجميع التعليمات التي أعلنت عنها المحافظة لاستقبال رواد الشواطئ.

الادارة المركزية للسياحة والمصايف شواطئ الإسكندرية عيد الأضحى منع التزاحم والتجمع كاملة العدد

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الإفتاء»: يجوز توجيه الزكاة لـ«حياة كريمة»

الأكثر قراءة

«أطحن نفسى ولا حد يغلبنى».. تفاصيل حوار الرئيس السيسى مع مجند المرور فى العلمين

مصر تحتل المرتبة الرابعة عالميًا في مؤشر «الإيكونوميست» حول عودة الحياة

لتجنب عودة ارتفاع الإصابات.. «الصحة» تواصل تطعيم المواطنين ضد كورونا خلال العيد

شواطئ الإسكندرية تغلق أبوابها في ثالث أيام عيد الأضحى

«أعظم انتصاراته قتلته».. القصة الكاملة لجريمة طوخ التي هزت السوشيال ميديا

الرقمنة والضوابط الذكية للطاقة تخفض 350 مليون طن «كربون» بحلول 2050

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد فوزي

عن الملء الثاني للسد الإثيوبي

د هند جاد

نساء كاملات وأنصاف رجال

أسماء محفوظ

رفقًا بطلبة الثانوية العامة

محمد نجم

رغم الجائحة.. كيف نجحت مصر فى الحفاظ على استقرار الأسعار آخر عامين؟

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث "رسول حمزاتوف"

د. بهي الدين مرسي

تجميل الذات الإنسانية

د.مينا بديع عبدالملك

قصة تأسيس المستشفى القبطى

منى رجب

حياة كريمة.. وضرورة تطوير أحوال المرأة أولا

صور

«بنقلد المشاهير».. قصات شعر غريبة بين المحتفلين بعيد الأضحى في القناطر الخيرية (صور)

بالغناء والدف.. شباب أسوان يحتفلون بعيد الأضحى (صور)

ثانى أيام العيد.. إقبال كثيف على حدائق القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

1336 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

تركيا ومجال الطاقة.. أسرار الاتصالات المكثفة بين إسرائيل واليونان

1411 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل