شواطئ الإسكندرية تغلق أبوابها في ثالث أيام عيد الأضحى

أكد اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أنه تم إغلاق بوابات الشواطئ لوصول نسب الإشغال بها إلى 100% في ثالث أيام عيد الأضحى.

إغلاق بوابات الشواطىء بالإسكندرية

واعلنت الإدارة في بيان لها منذ قليل، أنه نظرًا لوصول نسب إشغال الشواطئ إلى 100%، منذ العاشرة صباحًا، تناشد الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، الرواد بمنع التزاحم والتجمع أمام بوابات الشواطئ التي أعلنت إغلاقها وتؤكد أننا لن نسمح بدخول المواطنين بالتجاوز لنسبة الإشغال المقررة.

إغلاق بوابات الشواطىء بالإسكندرية

وشهدت شواطئ الإسكندرية، منذ صباح اليوم الخميس، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، إقبالًا كثيفًا من أهالي الإسكندرية وزائريها على شواطئ المحافظة.

إغلاق بوابات الشواطىء بالإسكندرية

وأوضح اللواء جمال رشاد رئيس سياحة ومصايف الإسكندرية، أن نسب الإسعاف ارتفعت منذ اليوم الثاني لعيد الأضحى المبارك حيث حققت نسب إقبال وإشغال عالية وصلت إلي 100٪، بعد أن شهدت أولى أيام العيد انخفاضًا ملحوظًا حيث وصلت إلي 50٪، مؤكدًا على استمرار الحملات الرقابية والتأكد من أمن وأمان الشواطئ وتوفير أفضل الخدمات للرواد.

وأكد «رشاد» على مواصلة الحملات المفاجئة علي طول الكورنيش خلال أيام العيد، بالإضافة إلى تواجد لجان المرور لمفتشي ومراقبي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بصفة مستمرة علي مدار اليوم.

إغلاق بوابات الشواطىء بالإسكندرية

وأوضح انه تم تكثيف تواجد المفتشين والمراقبين علي الشواطئ. لافتاً إلى ضرورة تعاون رواد الشواطئ والإبلاغ عن أية مخالفات فور حدوثها، والإلتزام بمواعيد نزول البحر، ومتابعة نسب إشغال الشواطئ علي الموقع الإلكتروني قبل النزول إلى الشواطئ لتجنب الإزدحام.

ومن جانبه أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية علي استمرار تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية خلال أيام عيد الأضحى المبارك من قبل الإدارة المركزية للسياحة والمصايف علي جميع شواطئ الإسكندرية البالغ عددها 66 شاطئ من أبوقير شرقًا حتي سيدي كرير غربًا، وذلك للتأكد من الإلتزام الكامل بجميع التعليمات التي أعلنت عنها المحافظة لاستقبال رواد الشواطئ.