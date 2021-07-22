النمسا تبدأ خطة حذرة لتخفيف قيود كورونا وتراقب العائدين من الخارج

بحثت الحكومة النمساوية اليوم خلال اجتماع مع خبراء الفيروسات سبل اتخاذ إجراءات تشديد جديدة في مكافحة انتشار طفرة "دلتا" من فيروس كورونا .

وقال فولفانج موكشتاين وزير الصحة النمساوي فى تصريحات له اليوم الخميس أنه بدأ اليوم تطبيق قواعد جديدة في البلاد تشمل تخفيف تدابير كورونا في جميع الولايات الفيدرالية باستثناء العاصمة فيينا " مركز الإصابات الجديدة بالطفرة " .

وأشار موكشتاين إلى إلغاء شرط الكمامة خلال التسوق فى جميع الولايات باستثناء العاصمة كما تم فرض اختبار " بي سي أر " إجباريا على السائحين موضحا أنه فى حالة عدم انخفاض الإصابات الجديدة سيتم اللجوء إلى إجراءات التشديد مجددا .

وذكر الوزير أن الاحصائيات تشير الى أن حوالي ثلث الإصابات الجديدة تحدث بين المصطافين العائدين من الإجازات مرجحا توسيع قائمة مناطق المخاطر لتشمل المزيد من البلدان والمناطق في الأسابيع المقبلة .

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

أكدت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.