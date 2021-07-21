الأربعاء 21 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اتحاد شركات التأمين الألمانية: الفيضانات ستكلفنا خسائر بـ 5 مليارات يورو

فيضانات ألمانيا
فيضانات ألمانيا

أعلن اتحاد شركات التأمين الألمانية، اليوم الأربعاء، أن الفيضانات الكارثية التي ضربت غرب البلاد الأسبوع الماضي ستكلف شركات التأمين 5 مليارات يورو تقريبا.

وقال مدير الاتحاد يورج أسموسين في بيان "نتوقع خسائر بقيمة تتراوح بين أربعة وخمسة مليارات يورو"، واصفا ما حدث في ألمانيا بأنه واحد من أكثر العواصف تدميرا في التاريخ الحديث، وفق ما نقلت شبكة يورونيوز الأوروبية .

وعقدت حكومة المستشارة أنجيلا ميركل اجتماعا اليوم الأربعاء للموافقة على حزمة إغاثة ضخمة من أجل إعادة إعمار مناطق ألمانية دمرتها فيضانات غير مسبوقة، ولحمايتها بشكل أفضل في المستقبل.

 

وكانت أجهزة الإسعاف، أعلنت أمس الثلاثاء، أن حصيلة الفيضانات المدمرة ارتفعت لـ169 قتيلاً في ألمانيا، ما يرفع العدد الإجمالي للقتلى جراء هذه الكارثة في غرب أوروبا الى 200 على الأقل.

وتسببت الفيضانات بمصرع 121 شخصًا في ولاية رينانيا بالاتينات الألمانية وحدها بعد حصيلة سابقة بلغت 117 قتيلا، وفق المتحدث باسم فرق الانقاذ آرون كلاين.

من جانبها، دافعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الثلاثاء عن نظام الإنذار في ألمانيا التي شهدت فيضانات "تفوق التصور" مع ارتفاع عدد ضحايا الكارثة إلى 169 قتيلاً في ألمانيا و200 في أوروبا.


في ولاية رينانيا بالاتينات الألمانية وحدها، تسببت الفيضانات في مقتل 121 شخصًا مقابل 117 في الحصيلة السابقة، وفقًا لما ذكر آرون كلاين المتحدث باسم فرق الإنقاذ الفنية.


وقالت المستشارة الألمانية التي جاءت لتفقد حجم الأضرار التي لحقت بمدينة باد مونستريفيل الصغيرة التي تعود إلى القرون الوسطى، في شمال الراين - فيستفاليا، من الولايات الأكثر تضررا من فيضانات الأسبوع الماضي "هذه فيضانات لا يمكن تصورها، عندما نرى آثارها على الأرض".


وأكدت أنه "كان هناك إنذارات" في حين يتم التحدث منذ أيام أن النظام الوطني للإنذار فشل في تحذير السكان المعنيين في الوقت المناسب من خطورة الفيضانات في غرب البلاد.

شركات التأمين الألمانية المانيا الفيضانات كارثة التاريخ الحديث

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يجوز توجيه أموال الزكاة لـ«حياة كريمة»؟

الأكثر قراءة

أجواء حارة وارتفاع فى الرطوبة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

القبض على المتهم بذبح سيدة في أول أيام العيد بالمنوفية

«خصومات وهمية».. لماذا انخفض الإقبال على محال الملابس في موسم العيد؟

صدمة قوية يتلقاها المارد الأحمر قبل مواجهة البنك الأهلى

ياسمين عبدالعزيز تغادر المستشفى.. والأطباء يمنعون الزيارة عنها

القوات البحرية تنجح فى إنقاذ يخت شراعي يحمل الجنسية السويسرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمر عادل

علاقة الهجرة بالثقافة والهوية

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (9)

لواء. محسن الفحام

القضاء الشامخ ومواجهة الإرهاب

ماجد حبته

بغداد لا تعرف الأعياد

إبراهيم داود

فى محبة البساطى

القس. رفعت فكرى

الحب هو الثروة الحقيقية!!

د.أحمد الخميسى

أليفة رفعت.. تحطيم الأقلام

ماجد حبته

انهيار سدّين.. إنذار من الصين

صور

ثانى أيام العيد.. إقبال كثيف على حدائق القناطر الخيرية

صلاة العيد فى مسجد الحاكم بأمر الله

صلاة العيد من مسجد السلطان حسن

محطة تل أبيب

المزيد

1411 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

«‏اليونيفيل» تحقق في تبادل إطلاق صواريخ بين لبنان وإسرائيل

1372 إصابة جديدة بكورونا فى إسرائيل 