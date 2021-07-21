اتحاد شركات التأمين الألمانية: الفيضانات ستكلفنا خسائر بـ 5 مليارات يورو

أعلن اتحاد شركات التأمين الألمانية، اليوم الأربعاء، أن الفيضانات الكارثية التي ضربت غرب البلاد الأسبوع الماضي ستكلف شركات التأمين 5 مليارات يورو تقريبا.

وقال مدير الاتحاد يورج أسموسين في بيان "نتوقع خسائر بقيمة تتراوح بين أربعة وخمسة مليارات يورو"، واصفا ما حدث في ألمانيا بأنه واحد من أكثر العواصف تدميرا في التاريخ الحديث، وفق ما نقلت شبكة يورونيوز الأوروبية .

وعقدت حكومة المستشارة أنجيلا ميركل اجتماعا اليوم الأربعاء للموافقة على حزمة إغاثة ضخمة من أجل إعادة إعمار مناطق ألمانية دمرتها فيضانات غير مسبوقة، ولحمايتها بشكل أفضل في المستقبل.

وكانت أجهزة الإسعاف، أعلنت أمس الثلاثاء، أن حصيلة الفيضانات المدمرة ارتفعت لـ169 قتيلاً في ألمانيا، ما يرفع العدد الإجمالي للقتلى جراء هذه الكارثة في غرب أوروبا الى 200 على الأقل.

وتسببت الفيضانات بمصرع 121 شخصًا في ولاية رينانيا بالاتينات الألمانية وحدها بعد حصيلة سابقة بلغت 117 قتيلا، وفق المتحدث باسم فرق الانقاذ آرون كلاين.

من جانبها، دافعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الثلاثاء عن نظام الإنذار في ألمانيا التي شهدت فيضانات "تفوق التصور" مع ارتفاع عدد ضحايا الكارثة إلى 169 قتيلاً في ألمانيا و200 في أوروبا.



في ولاية رينانيا بالاتينات الألمانية وحدها، تسببت الفيضانات في مقتل 121 شخصًا مقابل 117 في الحصيلة السابقة، وفقًا لما ذكر آرون كلاين المتحدث باسم فرق الإنقاذ الفنية.



وقالت المستشارة الألمانية التي جاءت لتفقد حجم الأضرار التي لحقت بمدينة باد مونستريفيل الصغيرة التي تعود إلى القرون الوسطى، في شمال الراين - فيستفاليا، من الولايات الأكثر تضررا من فيضانات الأسبوع الماضي "هذه فيضانات لا يمكن تصورها، عندما نرى آثارها على الأرض".



وأكدت أنه "كان هناك إنذارات" في حين يتم التحدث منذ أيام أن النظام الوطني للإنذار فشل في تحذير السكان المعنيين في الوقت المناسب من خطورة الفيضانات في غرب البلاد.