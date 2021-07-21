الأربعاء 21 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأسبوع المقبل.. دير السيدة العذراء مريم بأسيوط يبدأ استقبال الزوار

دير السيدة العذراء
دير السيدة العذراء مريم بأسيوط

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاحتفال ببدء صوم السيدة العذراء مريم، والذي يبدأ 7 اغسطس المقبل ويستمر على مدار أسبوعين متواصلين.

وأعلن الأنبا يؤانس أسقف الكنيسة  القبطية الأرثوذكسية بأسيوط، عن بدء استعدادات دير القديسة العذراء مريم بدرنكة بجبل أسيوط لإقامة احتفالاته السنوية خلال فترة الصوم.

وأشار الأنبا يؤانس في تصريحات له إلى أن دير العذراء درنكة، يبدأ استقبال الزوار المقيمين خلال فترة الصوم والاحتفالات السنوية  ابتداءً من الأسبوع المقبل، للإقامة بمبيت الدير.

وأوضح أن مبيت الدير سيكون متاحًا لكل أسرة لمدة 3 أيام فقط، بالتناوب بين الأسر القبطية، وذلك للسماح لأكبر عدد من الزوار المقيمين لزيارة الدير والإقامة به كعادتهم السنوية.

وشدد نيافته على ضرورة اتباع الإجراءات الإحترازية  للوقاية من فيروس كروونا المستجد خلال الإقامة وزيارة الدير بفترة الاحتفالات السنوية والتي تبدأ بالتزامن بداية صوم السيدة العذراء مريم بدرنكة.

*7 اغسطس.. دير درنكة يستقبل الزوار بإجراءات احترازية 

يبدأ دير السيدة العذراء مريم بدرنكة استقبال الزوار، خلال احتفالاته السنوية ابتداءً من يوم 7 أغسطس المقبل لمدة أسبوعين فترة صوم العذراء.

وشدد الدير على ضرورة الالتزام بالإجراءات الإحترازية المكثفة من الالتزام بارتداء الكمامات، والحد من التجمعات.

ويقوم بتنظيم الدخول للدير والسير داخله، فريق الكشافة الكنسية والذي  يجمع بين شباب الكشافة من كنائس إيبارشية أسيوط بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وعدد من فرق الكشافة بكنائس القاهرة والايبارشيات الأخرى، وذلك لتنظيم الاحتفالات والدورة الكنسية اليومية خلال احتفالات الدير، والنهضة الروحية المسائية التي يترأسها الأنبا يؤانس أسقف الإيبارشية.

كما ينظم الدير يوميًا صلوات قداسات صباحية، وصلوات التسبحة بمنتصف الليل، والتي يتخللها مدائح وتراتيل للسيدة العذراء مريم احتفالًا بصومها السنوي، بمشاركة شمامسة الدير، وكنائس إيبارشية أسيوط، والكهنة والذين يشاركون بالخدمة بالدير خلال فترة الاحتفالات السنوية.

دير درنكة الكنيسة الزوار الأنبا يؤانس التسبحة صوم العذراء مريم

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يجوز توجيه أموال الزكاة لـ«حياة كريمة»؟

الأكثر قراءة

«الصحة العالمية»: لا يمكن خفض خطر الإصابة بكورونا إلى الصفر فى أوليمبياد طوكيو

مصر تعرب عن قلقها بشأن تغيير وضعية منطقة فاروشا بقبرص

صدمة قوية يتلقاها المارد الأحمر قبل مواجهة البنك الأهلى

«الصحة» تعلن استمرار استقبال مرضى ضمور العضلات فى 3 مستشفيات و24 مركزًا

أجواء حارة وارتفاع فى الرطوبة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

سفارة الصين بالقاهرة: بكين تدعم مصر بقوة في مواصلة استكشاف مسار التنمية المناسب لظروفها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمر عادل

علاقة الهجرة بالثقافة والهوية

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (9)

لواء. محسن الفحام

القضاء الشامخ ومواجهة الإرهاب

ماجد حبته

بغداد لا تعرف الأعياد

إبراهيم داود

فى محبة البساطى

القس. رفعت فكرى

الحب هو الثروة الحقيقية!!

د.أحمد الخميسى

أليفة رفعت.. تحطيم الأقلام

ماجد حبته

انهيار سدّين.. إنذار من الصين

صور

صلاة العيد فى مسجد الحاكم بأمر الله

صلاة العيد من مسجد السلطان حسن

«أصغر جزار في العيد».. أحمد يشارك والده في ذبح الأضاحي بالقناطر

محطة تل أبيب

المزيد

1411 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

«‏اليونيفيل» تحقق في تبادل إطلاق صواريخ بين لبنان وإسرائيل

1372 إصابة جديدة بكورونا فى إسرائيل 