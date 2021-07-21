الأسبوع المقبل.. دير السيدة العذراء مريم بأسيوط يبدأ استقبال الزوار

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاحتفال ببدء صوم السيدة العذراء مريم، والذي يبدأ 7 اغسطس المقبل ويستمر على مدار أسبوعين متواصلين.

وأعلن الأنبا يؤانس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسيوط، عن بدء استعدادات دير القديسة العذراء مريم بدرنكة بجبل أسيوط لإقامة احتفالاته السنوية خلال فترة الصوم.

وأشار الأنبا يؤانس في تصريحات له إلى أن دير العذراء درنكة، يبدأ استقبال الزوار المقيمين خلال فترة الصوم والاحتفالات السنوية ابتداءً من الأسبوع المقبل، للإقامة بمبيت الدير.

وأوضح أن مبيت الدير سيكون متاحًا لكل أسرة لمدة 3 أيام فقط، بالتناوب بين الأسر القبطية، وذلك للسماح لأكبر عدد من الزوار المقيمين لزيارة الدير والإقامة به كعادتهم السنوية.

وشدد نيافته على ضرورة اتباع الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كروونا المستجد خلال الإقامة وزيارة الدير بفترة الاحتفالات السنوية والتي تبدأ بالتزامن بداية صوم السيدة العذراء مريم بدرنكة.

*7 اغسطس.. دير درنكة يستقبل الزوار بإجراءات احترازية

يبدأ دير السيدة العذراء مريم بدرنكة استقبال الزوار، خلال احتفالاته السنوية ابتداءً من يوم 7 أغسطس المقبل لمدة أسبوعين فترة صوم العذراء.

وشدد الدير على ضرورة الالتزام بالإجراءات الإحترازية المكثفة من الالتزام بارتداء الكمامات، والحد من التجمعات.

ويقوم بتنظيم الدخول للدير والسير داخله، فريق الكشافة الكنسية والذي يجمع بين شباب الكشافة من كنائس إيبارشية أسيوط بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وعدد من فرق الكشافة بكنائس القاهرة والايبارشيات الأخرى، وذلك لتنظيم الاحتفالات والدورة الكنسية اليومية خلال احتفالات الدير، والنهضة الروحية المسائية التي يترأسها الأنبا يؤانس أسقف الإيبارشية.

كما ينظم الدير يوميًا صلوات قداسات صباحية، وصلوات التسبحة بمنتصف الليل، والتي يتخللها مدائح وتراتيل للسيدة العذراء مريم احتفالًا بصومها السنوي، بمشاركة شمامسة الدير، وكنائس إيبارشية أسيوط، والكهنة والذين يشاركون بالخدمة بالدير خلال فترة الاحتفالات السنوية.