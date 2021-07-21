محافظ الفيوم: تجهيز 1790 مزرعة للماشية والدواجن
قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن المحافظة تستهدف تطوير الري لبساتين الفاكهة بإجمالي مساحة 28 ألف و504 فداناً، بواقع 2932 فداناً و19 قيراطاً بزمام الفيوم، وبزمام سنورس 8043 فداناً و11 قيراطاً، وفي زمام طامية 5994 فداناً و16 قيراطاً، وفي إطسا 292 فداناً و9 قراريط، وبزمام أبشواي 6193 فداناً و16 قيراطاً، ، وفي زمام يوسف الصديق 5050 فداناً.
وأشار إلى أن المحافظة تستهدف تحويل 16 ألف فدان على ترعة قوته الجديدة للري الحديث للزراعات المختلفة، وكذلك 2260 فداناً بمنطقة كوم أوشيم، لتقليل استخدام مياه الري بنسبة ٢٥%.
ولفت المحافظ، إلى أن المحافظة خلال الفترة الماضية قامت بتجهيز 2920 صوبة زراعية، بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، لزراعة الخضر بمنطقة اللاهون بزمام مركز الفيوم، وهو ما يقابل حوالي 250 فداناً حال زراعتها بالطرق التقليدية، ويوفر مشروع الصوب 38 ألف فرصة عمل للشباب وخاصة خريجي الجامعات من كليتي الزراعة والهندسة، كما تم توقيع عقود إنشاء مجمع الصوب الزراعية بالمنطقة نفسها على مساحة 16,5 ألف فدان، في إطار المشروع القومي للصوب الزراعية، ويعد هذا المشروع بمثابة انجاز تاريخي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي داخل محافظة الفيوم.
وبشأن الزراعات التعاقدية، أوضح “الأنصاري”، أن المحافظة تعد من المحافظات الرائدة في زراعة القطن بصنف جيزة 95 ذات الإنتاجية العالية، والمواصفات الجيدة، حيث تبلغ مساحة القطن المنزرعة خلال هذا العام 8943 فداناً وتستهدف المحافظة الوصول إلى 20 ألف فداناً خلال العام القادم، وبشأن محصول عباد الشمس الزيتي فإن المساحة المنزرعة به هذا العام 862 فداناً و12 قيراطاً بمختلف زمامات المحافظة، ومساحة القمح بلغت 200 ألف و510 فداناً، وبالنسبة لمساحة البنجر بلغت 34 ألف و621 فداناً بزيادة بلغت 15% عن العام الماضي، وتستهدف المحافظة للوصول إلى 50 ألف فدان العام القادم، وتستحوذ المحافظة على نسبة 4% من المستهدف من المحاصيل التعاقدية على مستوى الجمهورية.
وفيما يخص النباتات الطبية والعطرية، أشار المحافظ، إلى أن المساحة المنزرعة بشتى زمامات المحافظة بهذه النباتات بلغت 2429 فداناً، تنتج 10 ألاف و963 طناً، بواقع 814 فداناً منزرعة بنبات الشيح، وعدد 3 أفدنة بالنعناع البلدي، و525 فداناً نعناع قرنفلي، و222 فداناً حشيشة ليمون، و775 فداناً إقحوان، و45 فداناً شمر، و45 فداناً كراوية.
وأوضح أن مزارع الماشية والدواجن بلغت 1790 مزرعة بواقع 1000 مزرعة ماشية، و790 مزرعة للدواجن، وبلغت تمويلات البنك الزراعي المصري مبلغ 542 ألف و212 جنيهاً لمشروعات تسمين الماشية بداية من عام 2018 حتى العام الحالي، فضلاً عن تطوير مراكز تجميع الألبان ضمن مبادرة البنك المركزي، حيث شمل التطوير مركزين لتجميع الألبان بناحيتي مناشي العرب ومطرطارس، وجاري تجهيز مركزاً ثالثاً بقرية البسيونية، وفيما يخص الاستزراع السمكي، لفت المحافظ إلى أنه تم تجهيز 403 مزرعة سمكية على مساحة 3285 فداناً تنتج 13 ألفًا و580 كيلو جرام أسماك سنوياً.