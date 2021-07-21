الأربعاء 21 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الفيوم: تجهيز 1790 مزرعة للماشية والدواجن

الأنصاري
الأنصاري

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن المحافظة تستهدف تطوير الري لبساتين الفاكهة بإجمالي مساحة 28 ألف و504 فداناً، بواقع 2932 فداناً و19 قيراطاً بزمام الفيوم، وبزمام سنورس 8043 فداناً و11 قيراطاً، وفي زمام طامية 5994 فداناً و16 قيراطاً، وفي إطسا 292 فداناً و9 قراريط، وبزمام أبشواي 6193 فداناً و16 قيراطاً، ، وفي زمام يوسف الصديق 5050 فداناً.

وأشار إلى أن المحافظة تستهدف تحويل 16 ألف فدان على ترعة قوته الجديدة للري الحديث للزراعات المختلفة، وكذلك 2260 فداناً بمنطقة كوم أوشيم، لتقليل استخدام مياه الري بنسبة ٢٥%.

ولفت المحافظ، إلى أن المحافظة خلال الفترة الماضية قامت بتجهيز 2920 صوبة زراعية، بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، لزراعة الخضر بمنطقة اللاهون بزمام مركز الفيوم، وهو ما يقابل حوالي 250 فداناً حال زراعتها بالطرق التقليدية، ويوفر مشروع الصوب 38 ألف فرصة عمل للشباب وخاصة خريجي الجامعات من كليتي الزراعة والهندسة، كما تم توقيع عقود إنشاء مجمع الصوب الزراعية بالمنطقة نفسها على مساحة 16,5 ألف فدان، في إطار المشروع القومي للصوب الزراعية، ويعد هذا المشروع بمثابة انجاز تاريخي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي داخل محافظة الفيوم.

وبشأن الزراعات التعاقدية، أوضح “الأنصاري”، أن المحافظة تعد من المحافظات الرائدة في زراعة القطن بصنف جيزة 95 ذات الإنتاجية العالية، والمواصفات الجيدة، حيث تبلغ مساحة القطن المنزرعة خلال هذا العام 8943 فداناً وتستهدف المحافظة الوصول إلى 20 ألف فداناً خلال العام القادم، وبشأن محصول عباد الشمس الزيتي فإن المساحة المنزرعة به هذا العام 862 فداناً و12 قيراطاً بمختلف زمامات المحافظة، ومساحة القمح بلغت 200 ألف و510 فداناً، وبالنسبة لمساحة البنجر بلغت 34 ألف و621 فداناً بزيادة بلغت 15% عن العام الماضي، وتستهدف المحافظة للوصول إلى 50 ألف فدان العام القادم، وتستحوذ المحافظة على نسبة 4% من المستهدف من المحاصيل التعاقدية على مستوى الجمهورية.

وفيما يخص النباتات الطبية والعطرية، أشار المحافظ، إلى أن المساحة المنزرعة بشتى زمامات المحافظة بهذه النباتات بلغت 2429 فداناً، تنتج 10 ألاف و963 طناً، بواقع 814 فداناً منزرعة بنبات الشيح، وعدد 3 أفدنة بالنعناع البلدي، و525 فداناً نعناع قرنفلي، و222 فداناً حشيشة ليمون، و775 فداناً إقحوان، و45 فداناً شمر، و45 فداناً كراوية. 

وأوضح أن مزارع الماشية والدواجن بلغت 1790 مزرعة بواقع 1000 مزرعة ماشية، و790 مزرعة للدواجن، وبلغت تمويلات البنك الزراعي المصري مبلغ 542 ألف و212 جنيهاً لمشروعات تسمين الماشية بداية من عام 2018 حتى العام الحالي، فضلاً عن تطوير مراكز تجميع الألبان ضمن مبادرة البنك المركزي، حيث شمل التطوير مركزين لتجميع الألبان بناحيتي مناشي العرب ومطرطارس، وجاري تجهيز مركزاً ثالثاً بقرية البسيونية، وفيما يخص الاستزراع السمكي، لفت المحافظ إلى أنه تم تجهيز 403 مزرعة سمكية على مساحة 3285 فداناً تنتج 13 ألفًا و580 كيلو جرام أسماك سنوياً.

الأنصاري تجهيز حدائق الحيوان مزرعة للماشية والدواجن

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وائل لطفي

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