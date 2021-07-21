تموين المنيا: استمرار الحملات الرقابية فى جميع مراكز المحافظة

تواصل مديرية التموين بالمنيا، في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، أعمال غرفة العمليات المركزية بمديرية التموين، التي تلقت تقاريرها منذ الصباح الباكر من كل مديري الإدارات بمديرية التموين والتجارة الداخلية بكل المراكز للاطمئنان على انتظام واستقرار واستمرار عمل المنشآت التموينية الحيوية.

وقال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بمحافظة المنيا، إنه وجه كل الحملات الرقابية بالإدارات بأن تكون منتشرة في جميع أنحاء المراكز، مع ضرورة المتابعة الميدانية لضمان استقرار الوضع التمويني.

وأكد انتظام أعمال المخابز وكل المطاحن التموينية والصوامع التي تعمل على الوجه المعتاد، فضلًا عن استمرار عمل محطات الوقود ومستودعات الدقيق والبوتاجاز.

وكانت مديرية التموين بالمنيا قد أعلنت خطة عمل لضبط الأسعار وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الإستراتيجية واللحوم والدواجن وطرحها بالمنافذ التسويقية (الشركة المصرية و جهاز الخدمة الوطنية وأسواق الاتحاد والشوادر ومنافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية وغيرها) وبأسعار تنافسية خلال عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى فتح منافذ توزيع الوحدات المحلية ومنافذ الشركة المصرية لتجارة الجملة بفروعها المنتشرة على مستوى مراكز المحافظة .

وأعلنت المديرية عن طرح لحوم ضأن حي بسعر 65 جنيهًا للكيلو ولحوم ضأن مجمدة 95 جنيهًا للكيلو ، وذلك بمنافذ الشركة المصرية لتجارة الجملة وجهاز الخدمة الوطنية ومنافذ الوحدات المحلية، ولحوم بلدى مزارع القوات المسلحة 100 جنيه للكيلو وذلك بأفرع الشركة المصرية وكذلك طرح لحوم مستوردة من السودان بسعر 85 جنيهًا للكيلو و65 جنيهًا للكيلو من اللحوم المجمدة البرازيلية وذلك بمنافذ توزيع الوحدات المحلية ومنافذ الشركة المصرية لتجارة الجملة بفروعها المنتشرة على مستوى مراكز المحافظة .

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