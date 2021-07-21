بمناسبة عيد الأضحى.. «الداخلية» تمنح جميع نزلاء السجون زيارتين استثنائيتين

قررت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، ثانِ أيام عيد الأضحى، منح جميع نزلاء السجون، زيارتين استثنائيتين"، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ويستكمل منحهما بعد انتهاء الاجازة الرسمية لعيد الأضحى المبارك وحتى يوم الأحد الموافق 8/8/2021، على ألا تحتسب ضمن الزيارات المقررة للنزلاء، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية المتبعة بكافة قطاعات الوزارة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، و يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .

- التزام الوزارة بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان

وشهدت سجون مصر بكافة المحافظات، مؤخرًا عملية تطوير، تؤكد التزام الوزارة بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان في ملف السجون، حيث توفر غذاء صحي للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الإنتاج الحيواني، والداجني، والسمكي والتي تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء.

و لم تقف عمليات التطوير التي شهدتها السجون عند هذا الحد وإنما امتدت وصولًا لوجود إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائي والعلاجي، فبمجرد أن تطأ قدم السجين السجن يلقى رعاية طبية إذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات السجون أو مستشفيات وزارتي الصحة والتعليم العالي في حالة تفاقم الأمر.

وفى هذا الصدد، حرص قطاع السجون على زيارة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوي وغرف العمليات للاهتمام بصحة السجناء، وتم استحداث عنابر جديدة للنزلاء من ذوي الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذي يلائم حالتهم الصحية؛ بالتنسيق مع لجان حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية.