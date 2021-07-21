أرض الأهرامات.. موقع أمريكى يرشح مصر ضمن أفضل 5 وجهات للزيارة بأفريقيا

رشح موقع "ترافيل ديلي نيوز" الأمريكي، مصر من ضمن أفضل 5 وجهات سياحية في القارة الأفريقية والتي يمكن الدخول إليها بعد تحليل "pcr" سلبي.

وتابع الموقع: :"أن جائحة كورونا منعت السفر طوال العامين الماضيين ولكن مع وجود اللقاحات بات أمل السفر مطروحا للجميع الأن، حيث تم عدد من اللقاحات في الأسابيع الأولى من (ديسمبر) 2020، كما تم طرح اللقاحات الأولى في الدول الغربية المختلفة؛ بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية من بين العديد من البلدان الأخرى".



ورشح الموقع "مصر" كوجهة سياحية فريدة للزيارة في القارة الأفريقية، ووصفًا إياها بأنها أرض الفراعنة والأهرامات، مؤكدا على أن مصر من أكثر الدول زيارة في القارة الأفريقية.

وتابع: "أن مصر فرصة رائعة لمحبي الحضارات القديمة العظيمة؛ حيث تقدم مصر تاريخ وحضارة فرعونية فريدة، كما أنها لا تضع السائحين الخارجين في الحجر الصحي. ولكن كل ما تحتاجه هو شهادة اختبار PCR سلبية، ويمكن للسائح القيادة بشكل ذاتي في مصر أو الانضمام لرحلة مع مرشد".

كما رشح الموقع عددًا من الأماكن الممكن زياتها في مصر مثل سيناء، والمتاحف المصرية، وأهرامات الجيزة، والمعابد الجنائزية القديمة، ورحلة لنهر النيل، وجولات مدينة القاهرة، والغوص في البحر الأحمر.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة إيزي جيت عملاق السفر البريطاني عن خط رحلات جديد لينطلق إلى شرم الشيخ من بريستول في بريطانيا، وفقا لما نقله موقع بريستول بوست البريطاني.

وتابع الموقع أن شرم الشيخ من الوجهات السياحية الشهيرة لاسيما لقضاء عطلات فصل الشتاء، ووفقا للموقع، فإنه اعتبارًا من 3 نوفمبر المقبل، سيتمكن المسافرون في بريطانيا من السفر إلى شرم الشيخ في مصر من ممدينة بريستول، واعتبر الموقع أن شرم الشيخ من أجمل المدن المصرية حيث أشعة الشمس مدار العام، والشواطئ البكر، والمناظر الجبلية.