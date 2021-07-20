الثلاثاء 20 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كيري يدعو الصين إلى التعاون على صعيد التصدي لأزمة المناخ

المبعوث الأميركي
المبعوث الأميركي الخاص لشؤون المناخ

دعا جون كيري، المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون المناخ، الثلاثاء، الصين إلى الاضطلاع بدور قيادي في التصدي لأزمة المناخ، والتعاون مع الولايات المتحدة على الرغم من التباينات بين البلدين، معتبرا أنه من دون ذلك يستحيل احتواء الاحترار المناخي.

قال المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون المناخ جون كيري في كلمة ألقاها في لندن "بكل بساطة لا مجال لحل أزمة المناخ من دون تعاون تام ومن دون اضطلاع البلد الذي يصدر أكبر انبعاثات لغازات الدفيئة في العالم بـ"دور قيادي" على هذا الصعيد، في إشارة إلى الصين".

وتابع المبعوث الأمريكي الخاص "الصين قادرة تماما" على مساعدة العالم في خفض انبعاثات غازات الدفيئة "خلال هذا العقد المفصلي الممتد بين 2020 و2030".

وقال كيري "ليس سرا أن هناك تباينات كثيرة بين الصين والولايات المتحدة" لكنّه شدد على أن "التعاون في ملف المناخ هو السبيل الوحيد" لإنقاذ العالم من المسار الانتحاري الحالي.

وشدد على ضرورة التحرّك سريعا واعتبر أنه "من دون خفض كاف من جانب الصين" لانبعاثات غازات الدفيئة سيكون "مستحيلا" تحقيق الهدف المشترك بحصر الاحترار المناخي بـ1,5 درجة مئوية.

ويحذّر خبراء من خروج الاحترار المناخي عن السيطرة في حال تخطي هذه العتبة.

وفي مارس عرضت الصين خطة لخمس سنوات ترمي إلى خفض انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون اعتبارا من العام 2030، لكن هذه الخطة لا تتضمن أي تفاصيل حول كيفية تحقيق هذا الهدف، علما بأن الصين التي تعد أكبر مصدر للتلوث في العالم تعتزم زيادة استثماراتها في محطات توليد الطاقة العاملة بالفحم.

والثلاثاء اعتبر كيري أن هذا التوجّه الصيني "يثير القلق".

وتستضيف المملكة المتحدة في نوفمبر في غلاسكو (اسكتلندا) مؤتمر الأمم المتحدة حول التغيّر المناخي في "توقيت مفصلي" من شأنه أن يمكّن العالم من "السيطرة على التغيّر المناخي"، وفق كيري.

وقال المبعوث الأميركي الخاص "في غضون مئة يوم ونيّف يمكننا إنقاذ السنوات المئة المقبلة".

ودعا كيري إلى بذل مزيد من الجهود لخفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 45 بالمئة على الأقل بحلول العام 2030، بهدف التوصل إلى الحياد الكربوني في العام 2050.

المبعوث الأميركي المناخ أزمة المناخ الاحترار المناخي انبعاثات غازات

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يجوز توجيه أموال الزكاة لـ«حياة كريمة»؟

الأكثر قراءة

جبهة تحرير تيجراى تعلن أسر رئيس عمليات القيادة الشرقية للجيش الإثيوبى

منتفعو حملات المبادرة الرئاسية لتوزيع لحوم الأضاحى: أشعرونا بفرحة العيد

مصدر أمنى يكشف حقيقة هدم بلطجية لمنزل بالقوة فى رشيد

السيسى ورئيس الوزراء البريطانى يبحثان تطورات قضية سد النهضة

آخر حوار لعبلة كامل: بنتى «حولة».. وبخاف من الأدوار العالية

عروض مغرية لكارتيرون.. ومدرب الزمالك يحسم قراره

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (9)

لواء. محسن الفحام

القضاء الشامخ ومواجهة الإرهاب

ماجد حبته

بغداد لا تعرف الأعياد

إبراهيم داود

فى محبة البساطى

القس. رفعت فكرى

الحب هو الثروة الحقيقية!!

د.أحمد الخميسى

أليفة رفعت.. تحطيم الأقلام

ماجد حبته

انهيار سدّين.. إنذار من الصين

محمود خليل

علقة ساخنة ثمن شائعة «اختفاء الوالى» و«عدل أفندينا»

صور

صلاة العيد فى مسجد الحاكم بأمر الله

صلاة العيد من مسجد السلطان حسن

«أصغر جزار في العيد».. أحمد يشارك والده في ذبح الأضاحي بالقناطر

محطة تل أبيب

المزيد

«‏اليونيفيل» تحقق في تبادل إطلاق صواريخ بين لبنان وإسرائيل

1372 إصابة جديدة بكورونا فى إسرائيل 

الدفاعات السورية تحبط هجومًا إسرائيليًا على حلب