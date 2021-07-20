الثلاثاء 20 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

997 ذبيحة بمجازر الغربية بالمراكز خلال أول أيام العيد

مجازر الغربية
مجازر الغربية

قال الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، اليوم الثلاثاء، إنه تم ذبح نحو 997 (جمال، ضأن، ماعز، أبقار، جاموس)، استقبلتها المجازر على مستوى مراكز ومدن المحافظة، خلال 24 ساعة مضت، وذلك في إطار الإقبال على الذبح بمناسبة عيد الأضحى.

وأشار مدير الطب البيطري بالغربية، إلى أنه يقوم بمرور يومي على المجازر للتأكد من جاهزيتها، وتوعية الجزارين بضرورة تغطية الذبائح بالشاش للحفاظ عليها من الأتربة وحرارة الجو وتعرضها للحشرات والذباب، لافتا إلى أنه تم التنبيه بضرورة الذبح الآمن الصحيح وضرورة ذبح الأضاحي وغيرها من الحيوانات داخل المجازر حفاظاً على صحة المواطنين من الإصابة بأي أمراض وحفاظا على البيئة من التلوث.

يُذْكَر أن محافظ الغربية قد أصدر قرارًا يقضي بمنع إقامة الشوادر للذبح واقتصار الذبح داخل المجازر فقط بالمجان للأهالي طوال فترة العيد من خلال 20 مجزرًا منتشرة في جميع المراكز.

وشنت مديرية التموين بحملة مفاجئة على المخابز بنطاق مركز طنطا، حيث أسفرت الحملة عن تحرير ١٢ محضرًا متنوعًا (٤ محاضر نقص أوزان تتراوح بين ١٢ جم، ١٤ جم، ١٧ جم و١٩ جم في الرغيف الواحد، ٣ محاضر عدم مطابقة مواصفات، ١ محضر تصرف مخبز بلدي في ٤.٥ شكارة دقيق مدعم بغرض بيعها في السوق السوداء، ١ محضر تسجيل كميات وهمية بغرض التربح وسرقة الدعم، ١ محضر تزوير بطاقات خارج المحافظة، ٢ محضر غلق في مواعيد العمل الرسمية). 

وتابع محافظ الغربية، خلال الأسبوع الماضي، جاهزية المجزر لاستقبال الحيوانات وتنفيذ أعمال الذبح في بيئة نظيفة، وكذا الاستعدادات لاستقبال أهالي المحافظة خلال أيام عيد الأضحى المبارك بالمجان من توفير استراحة استقبال وكل وسائل الراحة لهم مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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