الثلاثاء 20 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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غنية بالعناصر الغذائية ومحبوبة الجميع.. أفضل طريقة لتنظيف الكرشة

الكرشة
الكرشة

الكرشة تعد جزء من أحشاء الحيوانات المذبوحة القابلة للأكل، فإنها محببة ومفضلة لدى الكثير من الناس نظرا لطعمها اللذيذ، كما أنها غنية بالعديد من العناصر الغذائية، لكن بعض الناس يجدون صعوبة في تنظيفها.

ولذلك تستعرض “الدستور” أسهل ثلاث طرق لتنظيف الكرشة:

الطريقة الأولى: تنظيف الكرشة بالشبه

- كرشة

- ماء

- ملح

- شبة

 

خطوات تنظيف الكرشة بالشبه

ـ في إناء على النار ضعي الماء حتى الغليان ثم أضيفي الملح.

ـ بعد ذلك ضعي الشبه في الماء ثم ضعي الكرشة واتركيها لمدة 5 دقائق.

ـ اخرجي الكرشة من الماء ثم ضعيها على لوح التقطيع.

ـ استخدمي السكين في إزالة الطبقات الداكنة الموجودة على سطح الكرشة.

ـ اشطفي الكرشة بالماء والآن أصبحت جاهزة للطهي.

الطريقة الثانية: تنظيف الكرشة بالخل

خل 

 عصير ليمون

 سكين حاد 

ميا مغلية

 

خطوات تنظيف الكرشة بالخل 

-في حلة على النار ضعي الكرشة، واتركيها تغلي لمدة خمس دقائق.

-أخرجيها من المياه ، ثم قومي بتصفيتها، وابدأى باستخدام السكينة حتى تتخلصي من الدهون والأوساخ التي توجد عليها من الخارج.

- بعدما تتأكدي تمامًا أنه تم تنظيفها، انقعيها في وعاء فيه مياه وعصير ليمون وخل، واتركيه ساعة أو أكتر.

- ابدأي في غسل الكرشة تحت المياه جيدا، وهكذا تكون جاهزة للطبخ.

الطريقة الثالثة: طريقة تنظيف الكرشة بالسفن اب

- كرشة

- سفن اب

- خل

- ملح

خطوات تنظيف الكرشة بالسفن اب

ـ في وعاء عميق ضعي الكرشة واغمريها بالسفن اب واتركيها لمدة ساعة.

ـ اغسلي الكرشة بيديك تحت الماء وستلاحظين سهولة نزع الوبر.

ـ افركي الكرشة بالملح والليمون واتركيها لمدة 10 دقائق.

ـ اغسلي الكرشة مرة أخرى تحت الماء الجاري والآن أصبحت جاهزة للطهي، وهناك من يستخدم الكاربنتو والأسبرين.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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