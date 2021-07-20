تردد قناة mbc وقائمة افلام اول ايام عيد الاضحى 2021

يبحث الكثير من الجمهور عن تردد قناة mbc عبر القمر الصناعى نايل سات خاصة مع حلول ايام عيد الاضحى حيث تعرض القناة عدد من الأعمال الفنية المميزة على مدار أيام العيد سواء أفلام أو مسرحيات أو أعمال درامية.

ونقدم تردد قناة mbc وافلام عيد الاضحى 2021 عبر شاشة mbc خلال هذا التقرير لقراء الدستور

تردد قناة mbc

تعد قنوات mbc من القنوات التي لها باع وشهرة واسعة في الوطن العربي بسبب المحتوى المتنوع الذي تقدمه قنواتها سواء الأفلام الأجنبية أو الهندية، أو القناة التي تسيطر عليها البرامج السياسية والمسلسلات الدرامية.

mbc مصر تعتبر من أشهر باقة قنوات ام بي سي المتنوعة، حيث لها جمهور كبير وعريق من أنحاء الوطن العربي كافة، لذا يتسائل الكثير من المشاهدين عن التردد الجديد.

- تردد قناة ام بي سي مصر: 12015.

- الاستقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 27500.

افلام عيد الاضحى 2021 على mbc

و تحتفل شبكة قنوات "MBC مصر"، بعيد الأضحي بعرض مُختارات مميزة من البرامج والمسرحيات والأفلام الكوميدية المتنوعة عبر قناتي "MBC مصر"، و"MBC مصر2"،على مدار أيام العيد وبداية من اليوم الثلاثاء تعرض قناة "MBC مصر" يومياً فى الحادية عشر صباحاً حلقات مُجمعة خاصة من الدراما التاريخية المميزة "عمر"، وتعرض قناة "MBC مصر" يومياً طوال أسبوع العيد في تمام العاشرة مساء فيلم عربي، حيث تعرض "الإثنين" فيلم "البدلة" بطولة تامر حسني، أكرم حسني، و"الثلاثاء" فيلم "حملة فريزر" بطول شيكو، هشام ماجد، و"الأربعاء" فيلم "عنتر إبن إبن شداد" بطولة محمد هنيدي، باسم السمرة، و"الخميس" فيلم "الخلية" بطولة أحمد عز، محمد ممدوح، و"الجمعة" فيلم "لف ودوران" بطولة أحمد حلمي، دنيا سمير غانم. وتحتفي قناة "MBC مصر" خلال أيام العيد بالفنان الكبير الراحل سمير غانم حيث تعرض يومياً في تمام الثالثة عصراً مسرحية من بطولته، حيث تعرض "الثلاثاء" مسرحية "الزهر لما يلعب"، و"الأربعاء" مسرحية "سيبوني أغني"، و"الخميس" مسرحية "مراتي زعيمة عصابة"، و"الجمعة" مسرحية "دو ري ما فاصوليا".

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وبداية من يوم الثلاثاء تعرض قناة "MBC مصر" يومياً فى تمام الثانية عشر ظهراً فيلم هندي، حيث تعرض "الثلاثاء" فيلم "سوبر 30" بطولة هيريثك روشان، وميرنال ثاكور، وتعرض "الأربعاء" فيلم "سفاحين الهند" بطولة اميتاب باتشان، وعامر خان، وكاترينا كيف، وتعرض "الخميس" فيلم "المتمرد3"، بطولة تايجر شروف، وشراداها كابور، وديشا باتاني، وتعرض "الجمعة" فيلم "مسافري الحب" بطولة سلمان خان، و"آيوش شارما"، و"أرينا حسين"، وتعرض يوم السبت فيلم "فتاة الأحلام" بطولة ايوشمان كورانا، ونوشرات بهروشا، وفيجاي راز. وتعرض قناة "MBC مصر2" يومياً في سهرتها الأولي بداية من الساعة 12 مساءً فيلم أجنبي، حيث تعرض يوم "الثلاثاء" فيلم "حياة" بطولة رايان رينولدز، وريبيكا فيرجسون، وتعرض يوم "الأربعاء" فيلم "جريمة في قطار الشرق" بطولة جوني ديب، وميشيل فايفر، وديزي ريدلي، وتعرض يوم "الخميس" فيلم "الثمانية المكروهون" بطولة صامويل جاكسون، وكورت راسل، وجينيفر جيسون لي، وتعرض يوم الجمعة فيلم "رجل الغزل" بطولة جاي بيرس، وبيرس بروسنان، وميني درايفر، وتعرض يوم السبت فيلم "لوجان" بطولة هيو جاكمان، ودافني كين