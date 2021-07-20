شواطئ وأماكن تاريخية.. 8 أماكن للتنزه خلال إجازة عيد الأضحى بالمحافظات

يحرص المصريون في أيام عيد الأضحى المبارك على زيارة الحدائق والمتنزهات المختلفة في محافظات الجمهورية، خاصة وأن أم الدنيا تتمتع بالعديد من الأماكن السياحية التي يقصدها الكثيرون منها:

"في القاهرة"

يفضل البعض زيارة شارع المعز والحسين، خاصة أن هناك الكثير من المطاعم المتوفرة، فضلا عن الأماكن التاريخية التي يلتقط المواطنين الصور بجانبها.



وبالنسبة للحدائق فهناك حديقة الأزهر والحديقة الدولية وأيضًا جزيزة المعادي، ويفضل البعض التمشية على كورنيش النيل او الذهاب إلى برج القاهرة بالزمالك.



"الدقهلية"

يفضل البعض الذهاب إلى شارع المشاية المطل على النيل بمدينة المنصورة، والذى يستقبل آلاف المتنزهين يوميا، خاصة المشاية السفلية والمطلة على النيل والتى يطل عليها العديد من المنشآت السياحية.

حديقة صباح الخير، وهى من أشهر حدائق المنصورة، وحديقة الطفل أيضا



"الإسكندرية"

مع ارتفاع درجات الحرارة يمكنك الذهاب إلى الإسكندرية فهي عروس البح. المتوسط، التي تضم نحو 59 شاطئ بجميع أنحاء الاسكندرية من شاطئ أبو قير فى أقصى الشرق و حتى شاطئ ابو تلات فى أقصى غرب الاسكندرية ، و منهم 10 شواطئ مجانية و 18 مميزة و 3 سياحية و تتراوح أسعار الدخول من 7 الى 17 جنيها.



وهناك الكثير من الأماكن التي يمكنك زيارتها مثل قلعة قايتباى والمتاحف التاريخية المختلفة وحدائق المنتزة ، و هى الحدائق الملكية الشهيرة و تمتد على مساحة أكثر من 300 فدان.



"رأس البر"

من المناطق التي يفضلها الكثيرين منطقة اللسان وتضم منطقة اللسان بجانب الكورنيش أماكن واسعة للجلوس والتمتع بالهواء النقي، وشارع بورسعيد و يعرف بشارع السوق الرئيسي، وهو شارع كبير وبه ممشى يمتد بطول البحر من الجنوب وحتى الفنار شمالا، ويمتلئ الشارع بالعديد من المحال التجارية والمطاعم والكافيهات وملاهي للأطفال على جانبي الشارع.



"الغردقة"

تعد الغردقة من المحافظات المفضلة لدى المصيفين، لجوها المتميز، تضم ما يقرب من 180‪ فندقا تنتشر على شواطئ البحر لمسافة 40 كيلو مترا شمالا وجنوبا بمناطق الجونة وهاواي شمالا وشارع شيراتون والممشى السياحي وسط المدينة ومكادي بيتش وسهل حشيش جنوبا، بالإضافة إلى عدد من الجزر البحرية، حيث الاستمتاع بالشواطئ الخلابة والرمال الناعمة والشعاب المرجانية الرائعة.



"سوهاج"

تحتوي سوهاج العديد من المناطق السياحية منها منطقة أبيدوس التي تقع غرب مدينة البلينا، جنوب محافظة سوهاج، وتعد مقصدًا للسياحة العالمية و المحلية ومعبد رمسيس الثاني و متحف آثار سوهاج القومي.



"الفيوم"

تتميز الفيوم بجوها المعتدل، وتحتوي على الكثير من الأماكن التي يمكنك الاستمتاع فيها وهى قرية تونس وبحيرة قارون بمحافظة الفيوم، نظراً لتعدد الأنشطة الترفيهية التي يمكن ممارستها هناك أبرزها ركوب الفلوكة وتناول الأسماك.



"مطروح"

أصبحت محافظة مطروح مقصد الكثيرين في الصيف، فهي تحتوي على العديد من أماكن التسوق والمعارض، فضلا عن الشولطيء الساحرة على رأسها عجيبة، والأبيض، وأم الرخم، والغرام، وكليوباترا، والقصر، والأبيض الجديد، والليدو، والعوام، ومبارك، والنخيل، والفيروز، وروميل، وباب البحر، وميناء حشيش، وعلم الروم، والرميلة.