فيديو 90 ثانية يرصد آخر ظهور لشاب وفتاة الهرم قبل وفاتهما

تواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، تحقيقاتها الموسعة في واقعة وفاة شاب وفتاة داخل سيارة ملاكي مركونة بجراج في منطقة الهرم.

وتوصلت الأجهزة الأمنية إلى مقطع فيديو مدته 90 ثانية رصد السيارة في آخر ظهور لها، وكان يستقلها الشاب وإلى جواره الفتاة، قبل أن يدخلا في محل تحت الإنشاء بمنطقة الهرم بالسيارة، لكنهما لم يخرجا منه قرابة 3 أيام حتى جرى العثور عليهما.

وتبين من مناظرة جثث الضحايا في حالة تعفن مما يدل على أن الوفاة لأيام، وذلك عقب تعرضهما للاختناق، لإغلاق كافة منافذ السيارة، كما تبين تعاطيهما المواد المخدرة، وعدم وجود شبهة جنائية.

وأفادت التحريات والتحقيقات، تحت إشراف اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة للمباحث، بأن الشاب تربطه علاقة بالفتاة، وكان تقدم لخطبتها ورفضته أسرتها، وأنها كانت بصحبته وفي أثناء العلاقة داخل السيارة لفظا أنفاسهما الأخيرة، نتيجة تشبع رئتاهما بثاني أكسيد الكربون، بالإضافة إلى تناولهما جرعة زائدة من المواد المخدرة «أوفر دوز».

وذكرت تحريات وتحقيقات المباحث، التي جرت تحت إشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، عدم وجود شبهة جنائية، وأن الجثتين عُثر عليهما داخل السيارة، وبجوارهما متعلقاتهما الشخصية، ومصابين بحالة تعفن، لمرور أكثر من 48 ساعة على الوفاة، ونظرًا لإغلاق منافذ التهوية بالسيارة، ما تسبب في مصرعهما بعد تشبع الرئتين بثاني أكسيد الكربون.

وانتقلت قوة من المباحث وتحفظت على السيارة، وحرزت الكاميرات التي أظهرت أن السيارة توقفت فى محل تحت الإنشاء واستمرت قرابة يومين، حتى عثرت القوات عليهما، وحضرت النيابة العامة، وناظرت الجثتين، وقررت عرضهما على الطب الشرعي لتشريحهما لبيان أسباب الوفاة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وبالفحص أمكن التوصل إلى أن سيارة الشاب متوقفة في محل مستأجر بمعرفته يستخدمها كجراج، وتبين أنه مغلق من الداخل، وبكسره عثر على جثة المتغيب بالمقعد الخلفي نائمًا وبصحبته فتاة، 21 سنة، تربطه بها علاقة عاطفية، سبق وأن تقدم لخطبتها ورفضه أهلها، وتبين أنه محرر بشأنها محضر غياب، وكلاهما في حالة تعفن، ولا توجد بهما أي إصابات وبحوزتهما جميع متعلقاتهما، وتم إخطار النيابة العامة، وأمرت بنقلهما للمشرحة.

وأمرت النيابة العامة بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة لبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه.