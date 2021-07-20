«الأوقاف»: لم نرصد أى مخالفات فى صلاة عيد الأضحى

أكدت غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة الأوقاف عدم رصد أي مخالفات خلال أداء صلاة عيد الأضحى المبارك، بما يعكس وعي رواد المساجد، ووعي الشعب المصري بالإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المُستجد.

وقالت وزارة الأوقاف- في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء- إنه من خلال المُتابعة المُستمرة مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات الإقليمية لم يتم رصد أي مخالفات خلال أداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

وأشارت الوزارة إلى أن رواد المساجد في كافة أنحاء الجمهورية التزموا التزاما كاملا بالإجراءات الاحترازية وأماكن التباعد والصلاة والضوابط التي حددتها الوزارة.

من جهة أخرى، أشاد المحافظون الذين شهدوا صلاة عيد الأضحى بجهود وزارة الأوقاف في تطبيق الإجراءات الوقائية والضوابط الاحترازية وعلامات التباعد بالمساجد حفاظًا على المصلين.

وقال الدكتور عبدالله حسن، مساعد وزير الأوقاف والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن المساجد تجرى فيها الاستعدادات النهائية لصلاة عيد الأضحى في ظل الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا، وجارٍ التأكد من استكمال العلامات الخاصة بالتباعد داخل المساجد.

وناشد مساعد وزير الأوقاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، المواطنين الالتزام بالضوابط للحفاظ على الأمن والأمان.

وأوضح أن ضوابط صلاة العيد هي:

الصلاة في المساجد الكبرى التي يصلى فيها صلاة الجمعة، غير مسموح الصلاة في الساحات الخارجية، التوضؤ في البيت قبل الخروج للصلاة، لأن دورات المياه مغلقة، ارتداء الكمامة، وإحضار المصلى الشخصي، عدم اصطحاب الأطفال أو الأطعمة حفاظًا على المصلين.

وأوضح أن الصلاة داخل المساجد تساعد على تطبيق التباعد، بينما الصلاة غير مسموح بها في الساحات، لأنه صعب التحكم فيها، وناشد من لا يجد مكانًا في المسجد أن ينصرف لمسجد آخر ولا يتسبب في الزحام.

وأكد أنه يمكن أداء صلاة العيد في البيت وسيحصل المصلي على كامل الأجر، كما أكد فتح مصليات السيدات تحت إشراف واعظة، من أجل التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وختم بتوجيه رسالة للمصلين: "حافظوا على بيوت الله وحافظوا على أنفسكم".