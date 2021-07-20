23 ألفا و770 إصابة جديدة بكورونا في روسيا 

سجلت السلطات الصحية الروسية 23 ألفا و770 إصابة جديدة بالفيروس التاجي (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد منذ بداية الجائحة إلى ستة ملايين و 6 آلاف و536 إصابة.

وذكر بيان للمركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد اليوم الثلاثاء أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في كافة المناطق الروسية البالغ عددها 85 منطقة.

وأشار البيان إلى تسجيل 784 حالة وفاة جديدة بالفيروس التاجي خلال الــ 24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي الوفيات في عموم البلاد إلى 149 ألفا و 922 شخصا.

وأضاف البيان أن العاصمة الروسية موسكو سجلت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 3188 إصابة، تليها مناطق ضواحي موسكو بــ 2478 حالة إصابة، فيما سجلت مدينة سان بطرسبورج 1934 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية .

وأوضح بيان المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد أن 22 ألفا و218 شخصا تماثلوا للشفاء من الفيروس التاجي وغادروا المستشفيات خلال الـــ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المتعافين في عموم البلاد إلى خمسة ملايين و382 ألفا و 213 شخصا.



كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وكولومبيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وإيران وبولندا.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الهند والولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة واليابان وتركيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، نظرا لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.