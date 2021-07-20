أكثر من 4 آلاف إصابة و58 وفاة بكورونا فى الفلبين

سجلت السلطات الصحية في الفلبين، 4 آلاف و516 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة منذ بداية الوباء إلى مليون و517 ألفًا و903 أشخاص.

كما سجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 58 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 26 ألفًا و844 حالة، حسبما ذكرت صحيفة (الفلبين ستار) المحلية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تعافى على مدار، أمس، 5 آلاف و240 شخصًا، لترتفع حالات الشفاء إلى مليون و444 ألفًا و253 شخصًا، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليًا في الفلبين 46 ألفًا و806 حالات.



وأعلنت الفلبين أن البلاد قدمت 15 مليونًا و96 ألفًا و261 جرعة من لقاح كوفيد-19، بعد أربعة أشهر من بدء جهود التلقيح.

وبحسب الأرقام الرسمية - التي نقلتها صحيفة ذا ستار الفلبينية- فإن حوالي 6.73٪ من العدد الذي تستهدفه الحكومة، أو 4 ملايين و708 آلاف و73 فلبينيًا أكملوا جرعات تطعيمهم.

واللقاحات التي يتم استخدامها في الفلبين هي "سينوفاك وأسترازينيكا وسبوتنيك- في وفايزر وموديرنا وجونسون أند جونسون" .

كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 4. 190مليون، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 62. 3 مليار جرعة.

وأظهر أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 6 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 190 مليونًا و427 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لأربعة ملايين و89 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء 3.62 مليار من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.