محافظ المنيا يتفقد مجزر البيهو بسمالوط

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، مجزر البيهو بمركز سما لوط، وذلك للاطمئنان على سير العمل بالمجزر والتزام المواطنين بالذبح داخل المجازر، في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

رافق المحافظ، الدكتور محمد أٔبو زيد، نائب المحافظ، والمهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد عثمان، مدير مديرية الطب البيطري، والدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، واللواء اركان حرب وليد المعداوي رئيس مركز ومدينة سما لوط.

واطمأن المحافظ، على سير العمل داخل المجزر من أعمال الذبح، والكشف على الذبائح الموجودة من قبل الأطباء البيطريين، والالتزام بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، وإجراء أعمال التطهير والتعقيم بصفة مستمرة.

وشدد المحافظ، على حظر ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك بالطرق او الشوارع أو خارج المجازر المعتمدة كما وجه المحافظ، الوحدة المحلية، بنقل المخلفات الناتجة من المجزر والذبح بشكل يومي، والتخلص منها بشكل امن للحفاظ على البيئة، مع النظافة الفورية للمكان أولا بأول.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد عثمان، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أنه يوجد بالمحافظة 38 مجزر يعمل بالمحافظة، وتتواصل أعمال ذبح الأضاحي حتى عصر اليوم الرابع من أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرا الى أن تقديم الخدمات للأهالي بالمجان داخل المجازر.

وكان محافظ المنيا، قد سبق وأعلن أن مديرية الطب البيطري بالمحافظة، رفعت درجة الاستعداد القصوى، لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال تجهيز 38 مجزر لاستقبال الأضاحي من المواطنين، بالمجان، مشدداً على ضرورة المتابعة والمرور المستمر على كافة المجازر للتأكد من جاهزيتها، والتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية، وذلك للتيسير على المواطنين، ولإحكام الرقابة على السلع المقدمة لهم، ومشدداً على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

وشدد المحافظ، على الاستمرار في الحملات التفتيشية والرقابية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة، لتشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم، والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر، والتأكد من صلاحية المعروض منها حرصاً على سلامة وصحة المواطنين والقضاء على الغش التجاري، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، قال الدكتور محمد عثمان، وكيل وزارة الطب البيطري بالمحافظة، أنه يوجد بالمحافظة 38 مجزر يعمل بالمحافظة ، حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى، بجميع المجازر، من خلال، وقف الإجازات للعاملين بالمجازر من أطباء ومعاونين وعمال، وجميع الأطباء القائمين على التفتيش بأماكن عرض وبيع اللحوم، كما يتم المرور المستمر، على المجازر للتأكد من مدي جاهزيتها، والعمل بكامل طاقتها خلال أيام العيد، على ان يتم تقديم الخدمات للأهالي بالمجان، مع التنسيق مع الوحدات المحلية لتوفير العمالة اللازمة وأدوات النظافة والتطهير والتعقيم، ولرفع المخلفات السائلة والصلبة أولا بأول، كما تم التنسيق مع عدد من الجمعيات الأهلية لتنفيذ برنامج ذبح الأضاحي الخاص بهم، موضحاً به أيام الذبيح والاعداد التي سيتم ذبحها، واسم الجزر.

وأشار الى انه يتم المرور على المجازر لمتابعة جاهزيتها لاستقبال لحوم الاضاحي ، كما تم تفعيل غرفة العمليات والطوارئ بالمديرية، والإدارات البيطرية، بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة، على مدار الـ 24 ساعة، حيث تم تخصيص الأرقام التالية لاستقبال تساؤلات واستفسارات المواطنين، وهي، ارقام غرفة عمليات الطوارئ بالمديرية، (2363677- 236455 – 2364550 -2346522)، وأرقام غرف طوارئ الإدارات البيطرية، وهي،

إدارة العدوة 3460049

إدارة مغاغة 3550381

إدارة بنى مزار 3783205

إدارة مطاي 3913013

إدارة سمالوط 3725582

إدارة المنيا 2363937

إدارة أبو قرقاص 2175017

إدارة ملوي 2570309

إدارة ديرمواس 2046003).

القاضي يتفقد مجزر البيهو بسمالوط

القاضي يتفقد مجزر البيهو بسمالوط

القاضي يتفقد مجزر البيهو بسمالوط

القاضي يتفقد مجزر البيهو بسمالوط