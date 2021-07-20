محافظ أسوان يوزع العيدية على الأطفال

أثناء زيارته لدار رعاية البنين ..

قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان صرف 200 ألف جنيه لدعم الخدمات المقدمة بداري رعاية البنين والبنات، في أجواء من البهجة والفرحة بحلول عيد الأضحى المبارك، جاء ذلك أثناء قيام محافظ أسوان بزيارة دار رعاية البنين، حيث قدم التهنئة للأطفال والنشء المقيمين به، وأيضًا الأطفال والفتيات المقيمات بدار رعاية البنات.

كما وزع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، محافظ على الأطفال عدية العيد وبعض الهدايا ولعب الأطفال، ورافقه خلال الزيارة الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء وأعضاء مجلس إدارة دور الرعاية.

وقد أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن حرص المحافظة لتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والإجتماعية والترفيهية لهم بإعتبارهم جزء لا يتجزأ من المجتمع الأسوانى.

وأشار محافظ أسوان إلى أنه سيتم مواصلة الدعم لجميع دور الرعاية الاجتماعية للقيام بالدور البناء والإنسانى تجاه الفئات والشرائح المختلفة، حيث أنه تم تقديم دعم من قبل لتلبية الإحتياجات والمطالب الضرورية للأبناء والبنات المقيمين فى الدارين ، وأيضًا لمؤسسة تربية البنات التابعة لجمعية السيدات القبطيات، علاوة دار رعاية المسنين شملت مبالغ مالية وأجهزة كهربائية وأطقم مطابخ وملابس جاهزة وكراتين غذائية.

وعقب ذلك وزع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عيدية العيد على الأطفال أثناء جولته التفقدية بشوارع مدينة أسوان.

جدير بالذكر أن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، قد أدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد بدر بالطابية، وذلك وسط إبتهالات التكبير والتهليل للمصليين من المواطنين مع الحرص على تطبيق الإجراءات الوقائية والتباعد الإجتماعي.

وبحضور اللواء عصام عثمان مدير الأمن، واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، بجانب القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية والشعبية.

محافظ أسوان في دار الرعاية

محافظ أسوان في دار الرعاية

محافظ أسوان في دار الرعاية

محافظ أسوان في دار الرعاية