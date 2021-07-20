عرائس كرتونية لإسعاد الأطفال فى أول أيام عيد الأضحى ببورسعيد (صور)

شهدت شوارع محافظة بورسعيد، مظاهر احتفالية كبيرة في الساعات الأولى لعيد الأضحى المبارك، وذلك حرصاً من الأهالي علي إسعاد أطفالهم في أول احتفالات للعيد عقب انكسار الموجة الثالثة لكورونا.

احتفالات أول أيام عيد الأضحى ببورسعيد

وانتشرت العرائس الكرتونية والدمى بنطاق الكورنيش وسط تجمعات الأهالي، وذلك لرسم البهجة والفرحة على وجوه الأطفال في الساعات الأولى من الاحتفال بعيد الأضحي.

احتفالات أول أيام عيد الأضحى ببورسعيد

وتجمع الأطفال والأهالي حول الدمي، وعلي نغمات الأغاني رقص الأطفال، والتقطوا صوراً تذكارية، وحرصت الدمى على اللعب مع الأطفال، في مشهد غاب خلال السنوات الماضية بسبب جائحة كورونا.

احتفالات أول أيام عيد الأضحى ببورسعيد

وشهد الآلاف من أبناء محافظة بورسعيد، عقب صلاة عيد الأضحى المبارك شلالات البلالين، التي تساقطت من أعلى أسطح العمارات السكنية، وذلك وسط حالة من الفرحة.

احتفالات أول أيام عيد الأضحى ببورسعيد

وتجمع الأطفال أسفل شلالات البلالين، وتهافتوا عليها عند سقوطها، ليحصل كل منهم على "بلونة و5 جنية"، وحرص الأهالي كذلك على التقاط البلالين لأطفالهم لإسعادهم في أول ساعات عيد الأضحى.

احتفالات أول أيام عيد الأضحى ببورسعيد

وقال علي جبر منظم الفاعلية، إنه قام بمشاركة الشباب بدعم الفاعلية لإسعاد الأطفال، وشارك عدد كبير من الشباب في رسم البهجة على وجوه الأهالي.

احتفالات أول أيام عيد الأضحى ببورسعيد

وفي خطبة العيد، تناول خطباء المساجد والساحات، فضل الأضحية واستلهام العبر من هذه المناسبة التى تعبر عن الفداء والتضحية وبر الوالدين؛ كما دعا المواطنين إلى التكافل والتراحم والمودة فيما بينهم، كما تم شرح كيفية ذبح الأضاحى وتوزيع لحومها.

احتفالات أول أيام عيد الأضحى ببورسعيد

وكان قد أعلن الشيخ جمال عواد، وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد، إنطلاق حملة مكبرة لتطهير وتعقيم 58 مسجدًا، وذلك إستجابة لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

احتفالات أول أيام عيد الأضحى ببورسعيد

وتمكنت الحملة من تعقيم وتطهير عددًا من المساجد التى سوف تقام بها صلاة عيد الأضحى المبارك، وتكثف من جهودها لتعقيم باقي المساجد، وذلك بالتوازي مع قيام لجنة المحافظة بقيادة المهندس أسامة رخا بدورها في أعمال التعقيم والتطهير بأحدث التقنيات.

احتفالات أول أيام عيد الأضحى ببورسعيد