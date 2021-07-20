محافظ بورسعيد يشارك الأهالى صلاة عيد الأضحى بمسجد لهيطة (صور)

أدى آلاف المصلين بمحافظة بورسعيد، صباح اليوم الثلاثاء، صلاة عيد الأضحى المبارك داخل ٥٨ مسجد بمحافظة بورسعيد ومدينة بورفؤاد، وسط أجواء ومظاهر احتفالية، وإجراءات احترازية لمكافحة فيروس كورونا.

كما أدى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء ، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد لهيطة بحي الضواحي مع عدد كبير من أهالي حي الضواحي، وبحضور اللواء ناصر حريز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي، والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ، و حسن عمار عضو مجلس النواب.

وقدم المحافظ التهنئة إلى جموع الأهالي بعيد الأضحى المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يعيده على مصرنا الغالية بكل الخير والرخاء.

وخلال لقائه مع أهالي الضواحي عقب الصلاة، أوضح محافظ بورسعيد، خطوات التنمية التي حققتها المحافظة في كافة المجالات، لافتًا إلى أن حي الضواحي كان له النصيب الأكبر من أعمال التطوير، مشيرًا إلى أننا بصدد تطوير إحدى أهم المناطق التي كانت تتطلب رفع كفاءة بحي الضواحي، وهي منطقة فاطمة الزهراء والتي تشهد أعمال تطوير على أعلى مستوى بما يحقق مستوى معيشي أفضل للمواطن.

وفي خطبة العيد، تناول خطباء المساجد والساحات، فضل الأضحية واستلهام العبر من هذه المناسبة التي تعبر عن الفداء والتضحية وبر الوالدين؛ كما دعا المواطنين إلى التكافل والتراحم والمودة فيما بينهم، كما تم شرح كيفية ذبح الأضاحي وتوزيع لحومها.

محافظ بورسعيد يؤدي صلاة عيد الأضحى

محافظ بورسعيد يؤدي صلاة عيد الأضحى

محافظ بورسعيد يؤدي صلاة عيد الأضحى

محافظ بورسعيد يؤدي صلاة عيد الأضحى

محافظ بورسعيد يؤدي صلاة عيد الأضحى

محافظ بورسعيد يؤدي صلاة عيد الأضحى

محافظ بورسعيد يؤدي صلاة عيد الأضحى

محافظ بورسعيد يؤدي صلاة عيد الأضحى

محافظ بورسعيد يؤدي صلاة عيد الأضحى

محافظ بورسعيد يؤدي صلاة عيد الأضحى