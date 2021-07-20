«الصحة» توجه نداءً للمواطنين بشأن صلاة العيد

ناشد الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث باسم الوزارة، المواطنين مجددا بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا أثناء أداء صلاة العيد وخلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.

وأوضح مجاهد، في تصريحات له، أنه يجب ارتداء الكمامة، وغسل اليدين باستمرار، والحفاظ على التباعد الاجتماعي وتقليل التجمعات بالأماكن العامة والمزدحمة خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، كما لفت إلى ضرورة التوجه إلى أقرب مستشفى في حالة الشعور بأي أعراض مرضية.

ووجه "مجاهد" عددًا من النصائح للمواطنين أهمها ضرورة الابتعاد عن تناول اللحوم المصنعة والوجبات السريعة، والحرص على شرب من 8-10 أكواب مياه في اليوم، بالإضافة إلى أهمية تناول العصائر الغنية بفيتامين سي لتقوية المناعة، والاهتمام بممارسة الرياضة باستمرار لرفع مناعة الجسم، كما يجب عدم تناول الأدوية خاصة أدوية الفيتامينات أو أدوية رفع المناعة دون استشارة الطبيب، مشيرًا إلى أهمية اتباع نظام غذائي صحي يقوي الجهاز المناعي، مثل تناول الأغذية الصحية والغنية بالفيتامينات الطبيعية والزنك، والحرص على تناول الفواكه والخضار والأسماك كمصدر هام للأوميجا حرصًا على الصحة العامة للمواطنين.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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